Marcos Martinelli será o vice de Newton Lima

Newton e Martinelli - Crédito: SCA

Nesta sexta-feira (19), o Partido Social Democrático (PSD) apresentou oficialmente Marcos Martinelli como pré-candidato a vice-prefeito na chapa do pré-candidato a prefeito Newton Lima (PT). O evento aconteceu no hotel IBIS e contou com a presença de diversas lideranças políticas, membros dos dois partidos e dos vereadores Djalma Nery (PSOL), Raquel Auxiliadora (PT) e Azuaite(Cidadania).

O ex-prefeito e pré-candidato a prefeito Newton Lima (PT) destacou que Marcos Martinelli reúne credenciais para ajudar a Frente Democrática a recolocar a cidade no trilho.

“Ter o Marcos Martinelli é uma alegria e segurança para mim, particularmente, porque ele é professor universitário e doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar e atuou na minha gestão e na do Oswaldo Barba. O Marcos foi secretário municipal de governo de São Carlos (2008-2009), secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia de São Carlos (2010-2011), foi presidente da PROHAB (2011-2012) e foi secretário de governo de Taquaritinga. É uma pessoa extremamente capacitada e é o que precisamos para o atual cenário de São Carlos”, afirmou Newton Lima.

Newton afirmou que, caso vença a eleição, criará os gabinetes de combate às enchentes, gabinete de integridade pública e gabinete de cidade digital e cidade inteligente. Este último será coordenado por Marcos Martinelli.

Martinelli ressaltou que considerou muito o convite de Newton para ser o pré-candidato a vice-prefeito.

“Eu fiquei feliz porque eu fiz uma tese de doutorado e o Newton achou que esse conhecimento (sobre cidades inteligentes) não podia ser perdido e ele seria mais bem aproveitado numa gestão. Houve um diálogo neste sentido. Parece que serei útil para São Carlos. Caso a população confie novamente à Prefeitura ao professor Newton Lima, eu terei muito prazer de ajudar não só a gestão do professor, mas toda a nossa comunidade”, frisou Martinelli.

Newton Lima anunciou que a convenção da Frente Democrática pela Reconstrução de São Carlos ocorrerá no dia 3 de agosto pela manhã com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de outras lideranças e autoridades.

Leia trechos da entrevista coletiva abaixo

Newton Lima anunciou a criança de três gabinetes. O ex-prefeito petista afirmou durante a coletiva de imprensa que São Carlos ficou muito atrasada na questão de governo digital e cidade inteligente.

“A Capital da tecnologia parou no tempo. Após a gestão do ex-prefeito Oswaldo Barba (PT) o município retrocedeu e hoje São Carlos é uma cidade onde tramita processo no governo de forma demorada, em papel, sem articulação entre as secretarias e os órgãos do governo, atrapalhando as pessoas que precisam dos serviços públicos. É uma situação que tratamos com urgência. Por isso, os três gabinetes que já combinamos que vamos construir, na hipótese da Frente Democrática ganhar as eleições, é o gabinete permanente de combate às enchentes; o gabinete de integridade pública, com objetivo de blindar nossa gestão e impedir que tenha qualquer processo de corrupção, assédio moral e assédio sexual; e o gabinete que responderá pela digitalização do governo e pela implantação de uma cidade inteligente, que vai trabalhar na democratização do acesso a todo população do Wi-Fi e da internet. E esse objetivo ficará mais rapidamente alcançável porque eu já pedi pro Marcos Martinelli, até pela tese de doutorado que ele defendeu na UFSCar, que é exatamente nesta área, coordenar nosso gabinete de cidade digital e cidade inteligente.

Cidade abandonada

Newton Lima disse que está caminhando muito pela cidade e ouvindo muita reclamação.

“Estou caminhando pela cidade e ela está abandonada, essa palavra está na boca das pessoas, nos lugares que a gente vai e em cada canto as pessoas citam os dramas que enfrentam, porque a cidade não funciona. A cidade está largada, é uma sensação absoluta de desgoverno, de falta de direção, de falta de liderança. Todos nós sabemos do arranjo político feito para se chegar até aqui, triste na história da cidade. Nunca existiu uma situação como essa, nunca vimos algo parecido com ausência de liderança, com afastamento do prefeito sem o vice assumir. A cidade ficou largada, estamos à deriva, a cidade precisa voltar a ser protagonista, com qualidade de vida, gestão forte. Nós vamos construir uma proposta de governo que vai atacar todas as dificuldades que estamos tendo hoje, como falta de água, falta de casa popular, praças abandonadas, transporte público que é um caos, saúde, principalmente atendimentos nas UPAs”.

Participação Feminina na política

Newton Lima afirmou que terá participação feminina na composição de secretariado e vai pedir para os presidentes dos partidos alinhados indicar mulheres. Além disso, sublinhou que terá participação de outras minorias, como negros, com a criação da Secretaria de Promoção Racial.

Relacionamento com a Câmara Municipal

Questionado somo será o relacionamento com a Câmara Municipal, Newton Lima respondeu:

“Será de forma democrática e respeitosa. É importante entender que cada um dos poderes, pela Carta Constitucional, tem seu papel. Aqui na cidade foi subvertido. Nunca se viu um loteamento como o foi feito aqui. Pela fragilidade do Poder Executivo, vimos alguns dos vereadores assumirem diretamente ou indiretamente responsabilidades de secretarias, fazendo aqui uma federação de interesses localizados, ao invés de uma equipe articulada com uma liderança com determinação. Não se sabe por que o vice-prefeito não assumiu papel que lhe cabia, com afastamento por problemas de saúde do prefeito Airton Garcia, que foi legitimamente eleito, a quem eu e minha esposa rezamos para que ele recupere a saúde. Agora, o que não é possível é deixar acontecer a subversão que ocorreu em nossa cidade, em que um prefeito adoeceu e o vice não assumiu. A Câmara assumiu, é como se fosse um parlamentarismo branco. Por que nada funciona? Porque não há sensibilidade, não há liderança e uma centralidade de governo que dê direção, e sem isso cada um faz o que quer na sua secretaria e vira essa bagunça generalizada que a gente está encontrando.

Estudo sobre cidade inteligente.

Durante a coletiva de imprensa, o professor Marcos Martinelli afirmou que a cidade de São Carlos tem potencial para ser uma cidade inteligente.

“Já atuei em várias frentes, tanto na iniciativa priva quanto na pública, principalmente na área de educação e me entristecia muito estudar sobre cidades inteligentes pelo mundo, vê outras cidades brasileiras que avançaram neste propósito, e a nossa cidade que, em 2011, quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, tínhamos deixado na sétima posição de cidade mais digitalizada do Brasil, caiu no ranking. Em alguns rankings nós desaparecemos nos últimos anos. Nos rankings do Connected Smart Cities já tivemos na 46ª posição e hoje não figuramos nem entre as 100 cidades de tamanho médio brasileiras consideradas inteligentes. Digo que de certa forma se impôs uma desinteligência em São Carlos nos últimos 10 anos. Então, nós precisamos recuperar isso e voltar São Carlos para o patamar do qual ela sempre fez parte, uma referência nacional e internacional nesta área.

