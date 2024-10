Leandro Guerreiro: "Quero paz, mas se ignorarem o povo, o guerreiro entra em ação"

Recém eleito vereador, Leandro Guerreiro foi entrevista pelo SCA - Crédito: SCA

Nesta quarta-feira (9), Leandro Guerreiro, vereador eleito em São Carlos com 1.935 votos, concedeu uma entrevista ao portal São Carlos Agora. Após quatro anos longe do Legislativo, Guerreiro retornou ao cenário político com uma campanha difícil e recursos limitados. "Foi uma campanha sofrida, com pouco recurso, mas conseguimos chegar perto de dois mil votos. O império econômico foi pesado nesta eleição, mas superamos isso", declarou.

Sobre sua atuação na Câmara Municipal, Guerreiro ressaltou que manterá uma postura independente, sem alinhamento automático ao Executivo. Ele, que faz parte do PL, partido da coligação que elegeu o prefeito Neto Donato, afirmou que "se atender os pedidos da população, terá harmonia comigo. Se não, entrarei em ação". Guerreiro destacou que sua prioridade será sempre a população e que não hesitará em adotar uma postura combativa caso os anseios do povo sejam ignorados. "Não passo pano pra ninguém", enfatizou.

Questionado sobre sua trajetória polêmica na Câmara, marcada por atos de protesto como jogar mato na porta da Prefeitura, Guerreiro indicou que continuará combativo, mas busca paz. "Quero paz, mas se ignorarem o povo, o guerreiro entra em ação", afirmou.

A falta d'água em São Carlos também foi um dos temas abordados. Leandro, que teve a Cidade Aracy como principal reduto eleitoral, criticou a falta de investimentos em novos reservatórios de água nos últimos anos, mesmo com a expansão habitacional. "Precisamos de mais reservatórios. Não importa os milhões que vão ser investidos, a Câmara tem o dever de brigar por isso", declarou, deixando claro que, durante seu mandato, não ficará calado diante da falta de água que atinge diversas regiões da cidade.

Por fim, Leandro Guerreiro garantiu que seu mandato será focado nos interesses da população. "Se fosse pra mim, eu ficaria quieto, mas eu represento o povo e é por ele que vou lutar."

Fique atento, nos próximos dias traremos novas entrevistas.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo:





