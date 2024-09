Fernando Haddad manifesta apoio a Newton Lima

Crédito: divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou apoio ao candidato a prefeito, Newton Lima, da coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil), ao participar de uma reunião plenária, sábado (28), na sede do ICIB (Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro), em São Carlos.

“É muito bom estar aqui em São Carlos de novo. Eu já vim muitas vezes aqui por causa do trabalho desenvolvido por Newton Lima que mudou São Carlos. Uma pessoa que lutou muito para as coisas acontecerem. Nós temos que eleger Newton Lima”, afirmou Haddad.

“Imaginem vocês se todas as prefeituras fossem administradas com a qualidade que Newton Lima imprimiu a sua administração aqui em São Carlos. Ele não precisa de elogio. Estou falando de coração aqui porque sei a diferença que faz uma cidade ser bem ou mal administrada”, prosseguiu.

“Newton Lima já passou por vários desafios e foi bem-sucedido em todos eles. Então, nós temos condição, no próximo domingo (6), de sorrir um pouco mais com Newton Lima prefeito de São Carlos. Vamos à vitória, vamos ganhar esta eleição”, conclamou o ministro.

Pela manhã, Haddad também participou de uma breve caminhada com Newton Lima, pelo Centro da cidade. Newton Lima demonstrou alegria e satisfação com a presença do ministro. “São Carlos precisa de novos e importantes investimentos para voltar a proporcionar uma boa qualidade de vida a todos os seus moradores. A presença do ministro Fernando Haddad aqui é a garantia de que nossa cidade poderá contar com a parceria do governo federal”, comentou.

“Nós vamos fazer projetos de qualidade, retomar o canteiro de obras na cidade e superar esse tempo perdido, nesses anos em que nada aconteceu de fato e que tantos problemas deixaram para nós no município”, concluiu.

GRATIDÃO

Durante a plenária com o ministro Fernando Haddad, o público presente pôde conhecer a história da senhora Isabel que, aos 52 anos de idade, teve a oportunidade de estudar Arqueologia, na Universidade Federal do Piauí. Ela conseguiu a vaga por meio do Enem e declarou ser eternamente grata ao ministro por essa oportunidade que lhe foi concedida através dos programas de incentivo educacional, nos mandatos do governo Lula e Dilma Rousseff, quando Haddad ministro da Educação, de 2005 a 2012.

Da assessoria

Leia Também