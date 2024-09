Em nova pesquisa, Newton e Netto aparecem empatados tecnicamente

SIGA O SCA NO

Netto e Newton estão empatados, aponta Paraná Pesquisas - Crédito: arquivo pessoal

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (30) nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Carlos.

Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Netto lidera com 40,3% das intenções de voto. Newton Lima aparece em segundo com 39,7% intenções de voto. Mario Casale (novo) é o último colocado, com 7,5%. Não sabe ou não respondeu 5,5%. Já aqueles que disseram que votariam em branco, nenhum ou nulo, somam 7,0%. Os números indicam empate técnico entre os dois candidatos.

Netto Donato também lidera na pesquisa espontânea. O candidato do PP aparece com 30,6% das intenções de voto, seguido de Newton Lima com 30,1%. Mario Casale tem 3,5% das intenções de voto. Outros nomes citados: 0,4%. Não sabe ou não respondeu, somam 28,0%. Ninguém, branco e nulo, somam 7,3%.

Newton Lima lidera o índice de rejeição com 41,1%, seguido de Netto Donato com 32,5% e Mario Casale com 19,3%.

A pesquisa registrada no TSE sob n.º SP-04471/2024 ouviu 710 eleitores entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024, com grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

