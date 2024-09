Em evento, Michelle Bolsonaro declara apoio a Netto Donato: "É o nosso prefeito"

Crédito: divulgação

A Oasis Eventos recebeu a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de autoridades nacionais em agenda de apoio a Netto.

Acompanhada da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e da senadora Damares Alves (Republicanos/DF), Michelle frisou que a cidade vive um momento político decisivo e que Netto é o candidato mais preparado para fazer São Carlos andar no caminho do crescimento e do progresso.

“Nós estamos viajando o Brasil para que a gente possa ensinar que, se você deposita o seu voto em um candidato que não tem responsabilidade e compromisso com o povo, a gente vai colher os frutos deste voto errado. Por isso, nós estamos aqui pra fazer a diferença e estamos percorrendo todo o país em uma política colaborativa de homens e mulheres trabalhando juntos pra mudarmos a realidade dos municípios, dos Estados e do nosso Brasil. Nós estamos aqui neste projeto que vai mudar a realidade de São Carlos, e o Netto é o nosso prefeito”, destaca Michelle Bolsonaro.

Netto Donato, por sua vez, menciona que os apoios recebidos em sua candidatura comprovam que São Carlos está voltando a ser reconhecida nacionalmente e que muito mais poderá ser alcançado caso seja eleito prefeito. “Isso mostra o tamanho e o volume que a nossa campanha ganhou e, agora, a gente vai para a reta final muito feliz e contente, porque é uma campanha vitoriosa e o povo de São Carlos está vendo. A Michelle faz um trabalho extraordinário com as mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência e a gente igualmente procura sempre trabalhar com uma política propositiva, de construção e que atenda os interesses da população em suas mais diversas áreas e necessidades”, finaliza Netto.

