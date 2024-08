Em encontro com padres, Newton Lima fala sobre dívida de São Carlos

O candidato a prefeito da Coligação “São Carlos Merece o Melhor” (PT, PC do B, PV, PSD, PSB, PSol e União Brasil), Newton Lima (PT), participou nesta terça-feira (20), a convite do Bispo Diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, de um encontro com padres na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Newton foi o último prefeiturável a expor, por cerca de 15 minutos, as suas propostas ao público presente.

Na sua exposição, Newton reforçou a importância do combate as Fake News, um tema caro e recorrente para a Igreja Católica, a ponto de a última Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ter elaborado um Documento sobre as eleições municipais, contendo como um dos seus os pontos principais a ‘Boa Política’, cujas definições dos seus princípios, estão pautadas de acordo com a carta encíclica “Fratelli Tutti”, do Papa Francisco.

Esses princípios também se fundamentam no: serviço ao Bem Comum; respeito pela Dignidade Humana; promoção da Justiça Social; Combate à Corrupção; cuidado com a Criação; diálogo e inclusão; e paz e reconciliação.

DÍVIDA DE SÃO CARLOS

Newton discorreu ainda sobre a dívida de São Carlos, tema presente em seu jornal de campanha, distribuído aos padres na Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Quando assumiu a Prefeitura de São Carlos, no seu primeiro mandato, em 2001, Newton Lima herdou uma dívida de R$ 489,2 milhões, referente a precatórios, INSS dos servidores, pagamentos atrasados de salários, coleta de lixo, CPFL, parcelamentos de longo prazo, dentre outras. À época, São Carlos era a 20ª cidade mais endividada do Estado de São Paulo, de acordo com o ranking da FINBRA/SICONFI/STN (Finanças Municipais/Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro/Secretaria do Tesouro Nacional).

“A nossa gestão saneou as contas públicas, quitando as dívidas de curto prazo e contestando na Justiça as de longo prazo. Com isso, o município ficou apto a acessar créditos”, recorda Newton.

Após oito anos, quando Newton Lima, encerrou seu segundo mandato, a dívida era de R$ 288,7 milhões. “Ao final da nossa gestão, em 2008, a dívida municipal caiu 41%”, observa.

Nos 4 anos da gestão Oswaldo Barba (2009/2012), o valor caiu para R$ 238,8 milhões (redução de 17,3% ante 2008).

Mas desde 2012 até o final de 2023, a dívida saltou para R$ 301,9 milhões (aumento de 26,4% ante 2012). Todos esses valores estão registrados na Secretaria do Tesouro Nacional, devidamente corrigidos pelo IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística até abril deste ano) até abril deste ano. “A verdade é que nós reduzimos a dívida de São Carlos, pautados sempre em uma gestão responsável, com práticas transparentes”, conclui Newton.

