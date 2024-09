Confira a agenda dos candidatos a prefeito nesta terça-feira (24)

Newton, Netto e Casale - Crédito: reprodução

Agenda Netto Donato (PP) - Terça-feira (24/09)

7h - Agenda de rua

10h - Reunião com apoiadores

11h - Entrevista na EPTV

18h às 21h - Eventos com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e autoridades

18h - Recepção à ex-primeira-dama e autoridades (Oasis Eventos)

18h30 - Evento com a ex-primeira-dama e autoridades (Oasis Eventos)

20h - Gravações com apoiadores

Agenda Mário Casale (NOVO) e Sidnei Moura (vice) - Terça-feira (24/09)

7h30 - Entrevista na Rádio Jovem Pan São Carlos 88,5 FM

8h - Visita à sede da Guarda Municipal

10h30 - Reunião com comerciantes da Baixada do Mercado

13h30 - Panfletagem e visita às portas de fábricas

16h30 - Visita aos comércios da Rua General Osório

19h30 - Reunião com apoiadores

Agenda Newton Lima (PT) - Terça-feira (24/09)



6h30 - Visita à empresa

9h - Reunião interna

11h - Reunião no Sindspam

12h30 - Entrevista na Rádio DBC

14h - Reunião interna

17h - Programa Roda de Amigos com Dagoberto Rosa (TV Ônix)

18h - Reunião com apoiadores da causa animal

18h30 - Reunião com escritores e artistas

19h30 - Missa do Jubileu do Padre Ronaldo

