Confira a agenda dos candidatos a Prefeito nesta terça-feira (17)

Eleições 2024 - Crédito: Arte SCA

Mario Casale/Sidnei Moura (17/09)

7h30 - 8h30 - Sidnei Moura - Entrevista Rádio Jovem Pan 88,5 FM

9h às 11h30 - Reunião com apoiadores

10h30 - 12h - Encontro com a Deputada Federal do NOVO Adriana Ventura - entrevista coletiva

12h às 12h30 - Live Almoçando com o Mario e Deputada Federal do NOVO Federal Adriana Ventura

13h às 14h30 - Almoço com Apoiadores e a Deputada Federal do NOVO Federal Adriana Ventura

16h às 17h30 - Ação de Rua - Vila Izabel

19h às 20h30 - Reunião com Apoiadores

Netto Donato (17/09)



7h- entrevista Rádio Sertaneja FM

9h- agenda de rua

11h- gravação campanha

14h- gravação campanha

18h45- entrevista TV Record (Ribeirão Preto)

Newton Lima (17/09)



8h - Entrevista na Rádio Universitária (102.1 FM)

10h - Caminhada pela Vila Nery (entrevista EPTV)

12h - Almoço

16h - Caminhada por bairros da cidade

18h - Reunião com apoiadores

