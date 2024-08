Com apoio de Airton, Netto escolhe Cidade Aracy para largada da campanha eleitoral

O candidato a prefeito Netto Donato (PP) iniciou a campanha eleitoral com uma caminhada com apoiadores e a população na manhã desta sexta-feira (16/08) no Cidade Aracy. Ao lado do candidato a vice-prefeito Roselei (MDB), do coordenador do Plano de Governo, João Muller, e de diversas lideranças e candidatos a vereador da coligação “Amor por São Carlos”, ele visitou comércios e conversou com munícipes, apresentando suas propostas e ouvindo demandas do bairro.

Candidato apoiado pelo prefeito Airton Garcia (PP), Netto recebeu da população o carinho e consideração pelo trabalho de Airton ao percorrer a Avenida Regit Arab e ruas adjacentes. Em todos os locais, Netto foi muito bem acolhido e ouviu, por diversas vezes, a mensagem de que São Carlos precisa continuar avançando, sem regredir ao passado e pensando no futuro e em melhorias constantes da prestação do serviço público.

Para ele, o início da jornada não poderia ser melhor do que estar acompanhado do povo são-carlense para modelar junto o futuro da cidade. “Um dia maravilhoso pra todos nós que amamos São Carlos. Fizemos o primeiro contato com o público dentro deste período de campanha pedindo para que a população acompanhe nossas propostas e veja nossas ideias para o futuro, assim como nos ajude a construir juntos o futuro de São Carlos. A cada dia, os são-carlenses colocam um tijolinho a mais e constroem essa cidade linda, e é assim que queremos mantê-la para os próximos quatro anos”, afirma Netto.

DA ASSESSORIA

