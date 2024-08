Com a presença de Geraldo Alckmin, convenção confirma Newton Lima como candidato a prefeito

Geraldo e Newton Lima - Crédito: SCA

A Convenção da coligação São Carlos Merece o Melhor oficializou na manhã deste sábado (3) Newton Lima (PT) como candidato a prefeito e Marcos Martinelli (PSD) como vice. O evento aconteceu no centro de convenções do Hotel de Hill, localizado no Joquei Clube, e foi marcado pela presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Quase 100 candidatos a vereadores e apoiadores dos partidos do PT, Partido Verde, PcdoB, PSD, PSB, Psol e União Brasil, que fazem parte da coligação, estavam presentes no evento.

Além disso, estiveram presentes o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), a deputada estadual Thainara Faria (PT), os vereadores Raquel Auxiliadora (PT), Azuaite (cidadania), Djalma Nery (PSOL), o presidente do PT local, Erick Silva, ex-prefeito Oswaldo Barba, dentre outros.

Durante a convenção, foram exibidos vídeos de apoio a Newton Lima gravados pela deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman (PT), pela ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pelos deputados estaduais Eduardo Suplicy (PT), Márcia Lia (PT), pelo Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, por Sergio Nobre (presidente nacional da CUT), Aloizio Mercadante (ex-ministro da Casa Civil), dentre outros. Além disso, foi exibido um vídeo que abordava a vida pública de Newton Lima.

O candidato petista exaltou o apoio de partidos de direita, centro-direita e esquerda a sua candidatura.

“Estamos com um programa democrático, que é popular, que deu resultado no passado e que colocou São Carlos entre as cidades de maior referência. Essa junção de partidos, essa pluralidade é necessária e indispensável para a democracia e para podermos cumprir os objetivos que estão no plano do governo”, afirmou Newton Lima.

Marcos Martinelli declarou que se sentiu honrado ao receber o convite para ser vice da chapa.

“Para um filho de São Carlos, nascido na periferia do Jardim Pacaembu e, depois da trajetória de estudar bastante e trabalhar, ser reconhecido por alguém que possa contribuir para a melhoria da cidade me deixa muito feliz. O professor Newton Lima é uma liderança diferenciada e nós teremos desafios incríveis que exigirão muita energia e dedicação. Acredito que, convocado, devo com entusiasmo desempenhar o papel que o Newton está colocando sob a minha responsabilidade, que é fazer a cidade voltar a brilhar e ser uma referência nacional e internacional, que um dia já foi, especialmente na Gestão do Newton Lima e do Oswaldo Barba”.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, fez discurso defendendo investimento e apoiando o candidato do PT.

“São Carlos precisa ser mais equipada, segura, acolhedora e eu não tenho dúvida de que o mais preparado, competente, experiente é Newton Lima como prefeito com Marcos Martinelli como vice. Chegou o tempo de trabalho, da competência, experiência, amor ao povo. Chegou o tempo de Newton Lima prefeito”, afirmou o vice-presidente.

Leia a entrevista coletiva com Newton Lima.

O que fez Newton Lima a se candidatar novamente a prefeito de São Carlos?

Eu confesso que foram as ruas. Todas as minhas andanças que fiz depois que deixei de participar da vida pública de São Carlos, depois que fui deputado federal, após não ter conseguido a minha reeleição como deputado e trabalhado no governo federal e no Instituto Federal de São Paulo, andando pelas ruas, farmácias, padarias, postos de gasolina, lojas, o comércio de maneira geral, eu vi um apelo muito grande. As pessoas diziam: o senhor precisa voltar. Eu conversei com minha família e disse que não poderia deixar de atender este apelo porque São Carlos está no meu coração. Aqui é a cidade que adotei e que me adotou, que me fez crescer na área profissional e me lançou na política. A cidade que conseguimos em 12 anos de PT fazer uma boa gestão e colocar em outro patamar. Volto agora como candidato com muita esperança, mais experiência, vitalidade, sabendo que a gente terá por trás um time espetacular, com um candidato a vice-prefeito (Marcos Martinelli), que é um companheiro leal e que já passou pelo poder público, tem experiência na iniciativa privada, extremamente talentoso, que vai coordenar os projetos estratégicos do governo, como o governo digital e a cidade inteligente.

O que os munícipes podem esperar caso seja eleito?

São Carlos pode esperar muito trabalho, porque não é fácil o que temos para enfrentar na hipótese, se Deus quiser, a gente ganhar as eleições em outubro. Com muita humildade, vamos caminhar nesta direção nos próximos dois meses e, dando tudo certo, São Carlos pode esperar um conjunto talentoso de profissionais igual fizemos nos nossos 12 anos do governo do PT na cidade. Terá gente participando do governo absolutamente competente, que tem expertise e que vai nos ajudar, eu e o Marcos Martinelli, a enfrentar os inúmeros problemas que existem na cidade que levantamos com ajuda da população e retomar um novo ciclo de prosperidade. Em 12 anos de governo do PT a cidade prosperou, mas os últimos 12 anos, infelizmente, foram de retrocesso na cidade. Agora a cidade precisa de um novo ciclo e o nosso segundo ciclo de prosperidade, se Deus quiser, começará no dia 1º de janeiro de 2025.

Quais serão os maiores desafios?

Sem dúvida nenhuma, os quatro maiores que ouvimos da opinião pública foram caos na saúde, caos na limpeza pública e urbana, segurança pública, bem como transporte público. Foi assinado um contrato milionário pela Prefeitura de R$ 50 milhões por ano de subsídio, com tarifa cheia e redução de linhas, com ônibus ruins e poluentes. O mundo pede menos poluição e o Governo Federal tem o programa que é “Frota Verde” que estimula a redução de emissão de gases poluentes. Outra coisa, precisamos resolver o problema de engarrafamento que ocorre em vários pontos da cidade por falta de planejamento.

Quais são as principais características do programa de governo que o senhor vai lançar hoje?

Na verdade, é um programa de reconstrução. Nele, nós pedimos a recuperação da rede de proteção social destruída, retorno de programas de obras e casas populares, que há 12 anos não se faz uma única casa popular no Brasil. Houve explosão de favelas e barracos em toda a cidade e isso tinha acabado em nosso governo.

O programa também prevê projetos de trabalho com a juventude, a retomada de programas de apoio à situação de gênero da mulher. Além disso, nós precisamos caminhar para o futuro e o projeto prevê a criação dos gabinetes de Cidade Digital e Cidade Inteligente, gabinete de Compliance e Integridade, para acabar com corrupção e assédio moral. Outro problema sério é o combate às enchentes. As tragédias que aconteceram no sul mostraram para nós que o que virá por aí é muito sério e temos que ter um programa de macrodrenagem e de combates às enchentes, visando evitar tragédias como já aconteceram.

