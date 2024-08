Airton e Netto participam de comício no Cidade Aracy

Primeiro comício da campanha eleitoral teve bom público no Parque Linear, construído na gestão de Airton, em evento para declarar apoio a Netto prefeito

O primeiro comício da campanha de Netto Donato (PP) a prefeito foi um sucesso. Acompanhado do prefeito Airton Garcia (PP), Netto e o candidato a vice-prefeito Roselei (MDB) levaram centenas de pessoas ao Parque Linear do Cidade Aracy na tarde deste domingo (25/08) para atestar que São Carlos não irá voltar ao passado, mas sim continuar avançando por um futuro mais próspero e com mais qualidade de vida para todos os moradores da cidade.

Com a presença de um público que enfrentou a chuva e o vento frio, a emoção tomou conta do evento desde o início com os discursos de lideranças do grande Cidade Aracy e que apoiam a candidatura de Netto para prefeito. O próprio prefeito Airton Garcia também subiu ao palco e discursou, mostrando disposição e ânimo para lutar com Netto por São Carlos.

Entre outras declarações, Airton voltou a destacar a fala que tem eternizado o seu apoio à campanha de Netto, do qual é um grande incentivador. “O Netto é um amigo leal e uma pessoa em que confio. É o nosso próximo prefeito e quero pedir para que todo o Cidade Aracy vote nele. É para o Netto que eu quero passar o meu boné”, disse Airton Garcia.

Netto Donato, por sua vez, enfatizou que quer fazer toda a campanha eleitoral e seu governo em contato constante com a população, enfrentando os problemas da cidade e dos bairros com planejamento e seriedade e sendo cobrado quando necessário. “A gente não foge nem de Sol e nem de chuva. Independente da situação, nós estaremos lá. Quem ama São Carlos precisa estar presente em todos os momentos, seja nos momentos bons ou ruins, e é assim que a gente vai governar a nossa querida cidade”, finaliza Netto.

da assessoria

