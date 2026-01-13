Uva niágara atinge menor preço dos últimos 12 meses na CEAGESP

Imagem ilustrativa uva - Crédito: Freepik

A uva niágara registrou forte queda de preço no atacado da CEAGESP. Em cotação realizada na segunda-feira, dia 12 de janeiro, a fruta foi comercializada a R$ 6,05 o quilo, o menor valor da série histórica dos últimos 12 meses.

Segundo João Gabriel Alves da Costa, analista da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES), o preço atual representa uma redução expressiva quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2025, a uva niágara era vendida a R$ 9,97/kg, o que indica uma queda média anual de 39,3%. Já na comparação mensal, a redução chega a 34,9%.

O cenário favorável para o consumidor também se reflete em diversos outros itens do hortifrúti, conforme levantamento da SEDES, que aponta tendências de compra com preços mais atrativos.

Produtos com tendência favorável de compra

Abacate geada, abacaxi Pérola, ameixa Rubi Mel, laranja pera, limão taiti, morango, melancia, melancia baby, pêssego nacional, uva Vitória, uva niágara, abóbora moranga, abóbora paulista, berinjela, pimentão verde, mandioca, tomate Sweet Grape, acelga, brócolis ninja, cebolinha, couve manteiga, escarola, manjericão, milho verde, moyashi, salsa, repolho verde, batata asterix, cebola nacional, coco seco e ovos brancos.

Produtos com tendência estável de compra

Caju, coco verde, goiaba vermelha, goiaba branca, figo roxo, manga Palmer, mamão papaia, melão amarelo, tangerina Murcott, abóbora japonesa, abobrinha brasileira, batata-doce rosada, beterraba, cenoura, gengibre, mandioquinha, maxixe, pepino comum, pepino caipira, pimentão amarelo, pimentão vermelho, tomate Pizzad’oro, alface americana, alface crespa, alface lisa, almeirão, almeirão Pão de Açúcar, chicória, coentro, rabanete, amendoim, batata lavada e cebola roxa.

Produtos com tendência desfavorável de compra

Banana nanica, banana-da-terra, banana prata, laranja lima, lima-da-pérsia, limão siciliano, maçã Fuji, maçã Gala, mamão Formosa, maracujá azedo, abobrinha italiana, abóbora seca, alcachofra, batata-doce branca, chuchu, ervilha torta, jiló, quiabo liso, pepino japonês, pimenta verde americana, tomate Carmem, vagem macarrão, agrião comum, brócolis ramoso, couve-flor, repolho roxo, rúcula hidropônica e alho nacional.

A análise reforça que o atual momento é oportuno para o consumidor aproveitar a queda de preços de alguns produtos, especialmente frutas e hortaliças que apresentam maior oferta no mercado atacadista.

Leia Também