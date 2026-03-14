Serasa lanÃ§a calculadora de salÃ¡rio com novas regras do Imposto de Renda

calculadora - CrÃ©dito: Freepk

Desde janeiro de 2026, os trabalhadores brasileiros já sentem no bolso os efeitos das novas regras do Imposto de Renda, em vigor desde o início do ano. Para ajudar a população a entender o impacto dessas mudanças no salário líquido, a Serasa Experian, primeira e maior datatech do país, lança uma Calculadora de Salário atualizada com as novas alíquotas de tributação. A ferramenta é gratuita e foi pensada para ser intuitiva e acessível, sem a necessidade de conhecimento técnico.

A ferramenta foi desenvolvida para mostrar, de forma simples e prática, quanto deve cair na conta após os descontos obrigatórios, auxiliando no planejamento financeiro mensal.

“Em um cenário de mudanças nas regras do Imposto de Renda, é natural que surjam dúvidas sobre o impacto real no salário. Com a calculadora, conseguimos traduzir essas alterações de forma clara, ajudando as pessoas a se planejarem melhor e a tomarem decisões financeiras mais conscientes”, afirma a gerente de Recursos Humanos da Serasa Experian, Fernanda Guglielmi.

As atualizações nas faixas e alíquotas do Imposto de Renda impactam diretamente a renda mensal dos trabalhadores e, consequentemente, o orçamento das famílias. Novas alíquotas e faixas de tributação tornam ainda mais importante compreender como os descontos incidem sobre o salário bruto e qual será o valor efetivamente recebido ao final do mês.

Na prática, a Calculadora de Salário da datatech permite que o usuário simule o valor do salário líquido a partir do salário bruto, considerando descontos obrigatórios como INSS e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), além de benefícios e deduções que podem variar conforme o perfil do trabalhador. A Serasa Experian reforça que os valores inseridos na ferramenta não são armazenados, salvos ou utilizados para qualquer outro fim, sendo processados exclusivamente para fins de simulação no momento do uso.

“Ao visualizar de forma clara como INSS, Imposto de Renda e outros descontos impactam o salário, o trabalhador consegue entender melhor a composição da sua renda e se planejar com mais segurança. A proposta é simplificar um tema que costuma ser complexo e tornar a informação acessível no dia a dia”, explica Fernanda.

A Calculadora de Salário está disponível para acesso online e pode ser utilizada gratuitamente clicando aqui.

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