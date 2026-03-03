Motoristas jÃ¡ podem pagar o licenciamento 2026; veja prazos do calendÃ¡rio

(16) 99963-6036
Economia

Motoristas já podem pagar o licenciamento 2026; veja prazos do calendário

05 Mar 2026 - 12h54
Mais de 4,4 milhões de proprietários de veículos já anteciparam o pagamento do licenciamento 2026 no Estado de São Paulo. Somente nos dois primeiros meses do ano, 4.440.097 veículos tiveram a taxa quitada — o equivalente a cerca de 16% da frota ativa paulista.

O número demonstra a adesão dos condutores à possibilidade de regularizar a documentação antes do início do calendário oficial, que ocorre de julho a dezembro, conforme o final da placa.

O licenciamento 2026 está disponível para veículos com qualquer final de placa. A antecipação permite que o proprietário mantenha a situação do veículo em dia, evitando pendências e possíveis restrições futuras. Neste ano, após a quitação dos débitos, a atualização do documento é instantânea, garantindo mais agilidade ao processo.

A forma mais rápida de realizar o serviço é pelo portal do Detran-SP, onde o procedimento pode ser concluído em poucos minutos. Pela plataforma, também é possível consultar débitos, pagar multas — inclusive via Pix — e regularizar licenciamentos de anos anteriores.

Para concluir o processo, é necessário quitar eventuais multas e o IPVA, informar o número do Renavam e pagar a taxa de R$ 174,08.

Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e) pode ser baixado ou impresso em papel comum pelo portal do Detran-SP, do Poupatempo ou da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além dos aplicativos oficiais. O documento pode ser salvo no celular ou mantido impresso.

Caso o licenciamento não esteja disponível para pagamento, o proprietário deve verificar se há impedimentos, como multas, débitos pendentes ou bloqueios administrativos e judiciais.

 Calendário de Licenciamento 2026 – São Paulo

O calendário oficial de 2026 segue o final da placa do veículo:

  • Finais 1 e 2: até 31 de julho

  • Finais 3 e 4: até 31 de agosto

  • Finais 5 e 6: até 30 de setembro

  • Finais 7 e 8: até 31 de outubro

  • Final 9: até 30 de novembro

  • Final 0: até 31 de dezembro

Recolhimento do veículo

O licenciamento é obrigatório e permite ao Detran-SP o controle da frota que circula no Estado. Conduzir veículo com o licenciamento vencido é infração e pode resultar no recolhimento ao pátio credenciado.

Nesses casos, a liberação pode ser feita por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço digital disponível no site do Detran-SP. Com a ferramenta, o proprietário pode solicitar a liberação assim que o veículo chega ao pátio e receber o ofício digital no celular, desde que quite todos os débitos, como taxas de estadia e o próprio licenciamento.

