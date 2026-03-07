Melancia tem queda de quase 50% no ano e Ã© destaque da semana na Ceagesp

A melancia é o produto destaque da semana, entre os dias 2 e 6 de março, no atacado da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Em cotação realizada na segunda-feira (2/03), o produto estava sendo comercializado a R$ 1,54 o quilo. De acordo com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da companhia, no mesmo período do ano passado a fruta custava R$ 3,00/kg. Isso representa uma variação média anual de 48,7%. Já na comparação mensal, a redução média registrada é de 10,5%.

Com a queda nos preços, a melancia aparece como uma opção mais acessível para comerciantes e consumidores neste início de março.

Produtos com tendência favorável de compra

Além da melancia, apresentam tendência favorável de compra: abacate geada, goiaba branca, goiaba vermelha, laranja pera, limão taiti, maçã Gala, melancia baby, melão amarelo, pêssego nacional, pitaia, uva Itália, uva Niágara, abóbora paulista, chuchu, quiabo, cebolinha, manjericão, milho verde, moiashi, salsa, alho argentino, batata asterix, cebola nacional e coco seco.

Produtos com tendência estável de compra

Estão com tendência estável: abacaxi pérola, ameixa Letícia, banana-nanica, caju, caqui rama forte, coco verde, figo roxo, maçã Fuji, mamão Formosa, manga Palmer, tangerina Murcott, abóbora japonesa, abóbora moranga, abobrinha brasileira, jiló, mandioca, mandioquinha, maxixe, pepino caipira, pepino comum, tomate Sweet Grape, acelga, alface crespa, alface lisa, almeirão, almeirão Pão de Açúcar, escarola, coentro, couve-manteiga, repolho verde, amendoim, batata lavada e cebola roxa.

Produtos com tendência desfavorável de compra

Já entre os produtos com tendência desfavorável de compra estão: banana-maçã, banana-prata, laranja lima, lima-da-pérsia, limão siciliano, maracujá azedo, mamão papaia, abóbora seca, abobrinha italiana, batata-doce branca, batata-doce rosada, beterraba, berinjela, cenoura, ervilha torta, gengibre, pimenta verde americana, pepino japonês, tomate Pizzad’oro, tomate Carmem, vagem macarrão, alface americana, agrião comum, brócolos ramoso, chicória, brócolos ninja, couve-flor, rabanete, repolho roxo, rúcula hidropônica, alho nacional e ovos brancos.

A Ceagesp divulga semanalmente as tendências de mercado com o objetivo de orientar comerciantes e consumidores sobre as melhores oportunidades de compra no entreposto atacadista.

