terça, 24 de fevereiro de 2026
Economia

Goiaba vermelha registra queda de quase 32% e lidera boas compras na Ceagesp

24 Fev 2026 - 14h20Por Jessica CR
A goiaba vermelha é o grande destaque da semana no entreposto atacadista da Ceagesp. Em cotação realizada na segunda-feira (23/02), a fruta foi comercializada ao preço médio de R$ 3,35 o quilo.

De acordo com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da Companhia, no mesmo período do ano passado o produto estava cotado a R$ 4,92/kg, o que representa uma redução média anual de 31,9%. Na comparação mensal, a queda é ainda mais expressiva: 35,1%.

O cenário torna a fruta uma opção atrativa para comerciantes e consumidores que buscam economia e qualidade.

Produtos com tendência favorável de compra

Entre os itens com preços mais convidativos nesta semana estão: abacate geada, goiaba branca, goiaba vermelha, laranja pera, limão taiti, maçã Gala, melancia, melancia baby, melão amarelo, pitaia, uva Itália, uva Niágara, abóbora moranga, abóbora paulista, quiabo, pepino comum, pepino japonês, tomate Sweet Grape, cebolinha, manjericão, milho verde, moiashi, salsa, alho argentino, batata asterix, cebola nacional, cebola roxa e coco seco.

Produtos com tendência estável de compra

Apresentam preços estáveis: abacaxi Pérola, ameixa Letícia, banana-nanica, caju, caqui rama forte, coco verde, figo roxo, maçã Fuji, mamão Formosa, manga Palmer, pêssego nacional, tangerina Murcott, abóbora japonesa, abobrinha brasileira, berinjela, cenoura, chuchu, mandioca, mandioquinha, maxixe, pepino caipira, tomate Pizzad’oro, tomate Carmem, acelga, alface crespa, alface lisa, almeirão, almeirão Pão de Açúcar, escarola, coentro, couve-manteiga, repolho verde, amendoim, batata lavada e ovos brancos.

Produtos com tendência desfavorável de compra

Já os itens com tendência de alta nos preços são: banana-maçã, banana-prata, laranja lima, lima-da-pérsia, limão siciliano, maracujá azedo, mamão papaia, abóbora seca, abobrinha italiana, batata-doce branca, batata-doce rosada, beterraba, ervilha torta, gengibre, jiló, pimenta verde americana, vagem macarrão, alface americana, agrião comum, brócolos ramoso, chicória, brócolos ninja, couve-flor, rabanete, repolho roxo, rúcula hidropônica e alho nacional.

 

