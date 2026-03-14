(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 14 de marÃ§o de 2026
Economia

Cebolinha registra menor preÃ§o do ano na Ceagesp e vira destaque da semana

14 Mar 2026 - 15h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
cebolinha - CrÃ©dito: Freepikcebolinha - CrÃ©dito: Freepik

A cebolinha comum, também conhecida como cebolinha verde (Allium fistulosum), registrou na última segunda-feira (9) o menor preço de 2026 na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Segundo levantamento da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES), o produto foi cotado a R$ 5,89 por maço, tornando-se o destaque da semana entre os dias 9 e 13 de março.

De acordo com a Ceagesp, a hortaliça apresentou queda média anual de 10,1% e redução mensal de 1,7%, refletindo maior oferta no mercado. O preço mais baixo beneficia tanto comerciantes quanto consumidores, já que a cebolinha é um dos temperos mais utilizados na culinária brasileira.

Originária do continente asiático, especialmente da região noroeste da China, a cebolinha se espalhou pela Europa a partir do século XVII. A planta pertence à família Alliaceae, a mesma da cebola e do alho, sendo classificada entre as ervas medicinais, condimentares e aromáticas.

De crescimento rápido e ciclo curto, a hortaliça se desenvolve melhor em clima temperado ameno, com preferência por solos bem drenados e de textura média. A colheita geralmente ocorre entre três e quatro meses após a semeadura, o que torna a cultura bastante popular em hortas domésticas.

A planta é considerada perene e apresenta bulbos finos e brancos, que formam touceiras com vários perfilhos. Suas folhas verdes são cilíndricas, alongadas e tubulares, podendo alcançar entre 30 e 50 centímetros de altura. A textura macia e o aroma marcante fazem da cebolinha um ingrediente valorizado na gastronomia. No comércio, ela pode ser encontrada em maços individuais ou compondo o tradicional cheiro-verde, junto com salsa ou coentro, além de versões já higienizadas e processadas.

Além do uso culinário, a cebolinha também é conhecida por seus benefícios à saúde. Rica em vitaminas A, C e K, é utilizada na medicina tradicional no auxílio ao tratamento de problemas de visão e no combate a resfriados e gripes, por possuir propriedades expectorantes, antipiréticas e analgésicas. A hortaliça ainda apresenta ação antioxidante, digestiva, bactericida, fungicida e estimulante.

Na cozinha, a cebolinha é presença frequente no preparo de caldos, omeletes, molhos, tortas e saladas, sendo utilizada tanto em pratos simples quanto em receitas mais elaboradas. Fora do Brasil, o ingrediente também é bastante comum nas culinárias chinesa, japonesa e coreana.

Dados da Ceagesp mostram que, em 2025, toda a cebolinha comercializada no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) teve origem no estado de São Paulo. Ao longo do ano, foram recebidas quase 3 mil toneladas do produto, com os meses de março a maio concentrando os maiores volumes de oferta no entreposto.

 
 

Leia TambÃ©m

SalÃ¡rio atrai, mas nÃ£o segura funcionÃ¡rio, indica levantamento, revela mapeamento da Serasa
Economia14h25 - 14 Mar 2026

SalÃ¡rio atrai, mas nÃ£o segura funcionÃ¡rio, indica levantamento, revela mapeamento da Serasa

O que faz uma pessoa escolher desempenho em vez de preÃ§o na hora de comprar um notebook?
Economia12h18 - 12 Mar 2026

O que faz uma pessoa escolher desempenho em vez de preÃ§o na hora de comprar um notebook?

Ceagesp anuncia reduÃ§Ã£o de preÃ§os na armazenagem
Economia22h10 - 09 Mar 2026

Ceagesp anuncia reduÃ§Ã£o de preÃ§os na armazenagem

Projeto prevÃª piso de R$ 2.500 para trabalhadores do comÃ©rcio
Economia17h07 - 09 Mar 2026

Projeto prevÃª piso de R$ 2.500 para trabalhadores do comÃ©rcio

Imposto de Renda 2026: atraso pode gerar multa e antecipaÃ§Ã£o acelera restituiÃ§Ã£o
Economia15h36 - 07 Mar 2026

Imposto de Renda 2026: atraso pode gerar multa e antecipaÃ§Ã£o acelera restituiÃ§Ã£o

Ãšltimas NotÃ­cias