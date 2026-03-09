Ceagesp anuncia reduÃ§Ã£o de preÃ§os na armazenagem

A Ceagesp anunciou que, a partir de 1º de março de 2026, passaram a vigorar novos preços para os serviços de armazenagem em sua rede de silos e armazéns distribuídos pelo estado de São Paulo. A companhia é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

De acordo com a Ceagesp, os serviços que tiveram maior variação nos valores foram recepção, com redução de 24,65%, e expedição, com queda de 20,7%. Outro destaque é a diminuição no preço da estocagem, que teve redução de 7,69%.

A tabela completa com todos os novos valores pode ser consultada no portal oficial da companhia.

Segundo o diretor técnico operacional da Ceagesp, Luiz Silveira Rangel, a mudança representa um avanço importante para o setor agrícola.

“A redução das tarifas de armazenagem representa um marco para o setor. A Ceagesp, sendo referência na formação de preços, além de beneficiar diretamente os produtores rurais, impacta também no preço final dos produtos”, destacou.

Benefícios ao produtor rural

Além da redução nos custos, a armazenagem oferecida pela Ceagesp proporciona apoio técnico especializado aos produtores e garante que os produtos sejam armazenados com qualidade e segurança.

Outra vantagem é a possibilidade de o produtor guardar sua produção e comercializá-la posteriormente, quando as condições de mercado estiverem mais favoráveis.

Rede de armazenagem

A iniciativa também busca ampliar o acesso dos produtores rurais à rede armazenadora da companhia. Atualmente, a Ceagesp possui 12 unidades ativas, com capacidade estática total de 675.600 toneladas.

As unidades estão localizadas nos municípios de Araraquara, Avaré, Bauru, Fernandópolis, Palmital, Presidente Prudente, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São Paulo, Tatuí e Tupã.

