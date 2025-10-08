Procon-SP identifica variação de até 239% no preço de brinquedos para o Dia das Crianças

A Fundação Procon-SP divulgou nesta quarta-feira (8) o resultado da Pesquisa Comparativa de Preços de Brinquedos 2025, que revelou diferenças expressivas nos valores praticados entre lojas. Foram analisados 81 itens, como bonecas, bonecos, jogos e massas de modelar, em sete grandes sites de varejo (Amazon, Carrefour, Extra, Magazine Luiza, PB Kids, Ri Happy e Toy Mania), além de lojas físicas em 11 municípios do interior e litoral paulista.

O objetivo do levantamento é mostrar o comportamento dos preços no comércio varejista e orientar o consumidor sobre a necessidade de comparar valores antes das compras.

Em São Paulo, o destaque foi o boneco “L.O.L. Surprise! Boys 7 Surpresas – Série 2”, da Candide, que apresentou variação de 239,85%, sendo encontrado entre R$ 45,90 e R$ 155,99.

Outros produtos com grandes diferenças foram o boneco Luluca Fashion, da Estrela (238,2%), o jogo Detetive com aplicativo, também da Estrela (102,5%), e a massinha de modelar Super Massa Brincando na Escola com Livro, da Estrela (157,8%).

Comparando com o levantamento de 2024, o preço médio dos brinquedos aumentou 6,79%, enquanto o IPC-SP da Fipe registrou alta de 4,92% no mesmo período.

Os preços foram coletados nos dias 15 e 16 de setembro, considerando o valor à vista no cartão de crédito, sem incluir taxas de entrega, cupons ou promoções específicas.

Nas cidades do interior e litoral, onde a pesquisa foi feita em lojas físicas, Campinas registrou a maior diferença: a massinha Festa da Pizza, da Play-Doh Hasbro, custava R$ 36,98 em uma loja e R$ 89,99 em outra, variação de 143%.

Alguns produtos, no entanto, mantiveram preços iguais em todas as lojas, como o jogo Monopoly Grab & Go, em Araçatuba; os jogos Pula Macaco, Tapa Certo e Lince, em Campinas; e o Adivinha Quem? Grab & Go, em São José dos Campos.

Outras variações relevantes foram observadas em: Araçatuba (75%), Baixada Santista (59%), Bauru (98%), Jundiaí (105%), Ribeirão Preto (90%), São José do Rio Preto (100%), São José dos Campos (117%) e Sorocaba/Votorantim (100%).

O Procon-SP reforça que o consumidor deve sempre pesquisar e comparar preços antes de comprar, especialmente em datas comemorativas, quando a variação pode impactar diretamente o orçamento familiar.

