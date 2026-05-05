Laranja lima atinge menor preço de 2026 e lidera queda no atacado da CEAGESP

Crédito: divulgação

A CEAGESP divulgou nesta semana (04 a 08 de maio) sua tradicional lista de produtos com tendência de preços no mercado atacadista, destacando a queda expressiva no valor da laranja lima.

Segundo levantamento realizado na segunda-feira (04), a fruta foi cotada a R$ 2,60 o quilo, sendo o menor preço registrado em 2026. De acordo com dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da companhia, no mesmo período do ano passado a laranja lima custava R$ 3,78/kg, o que representa uma redução média anual de 31,2%.

Na comparação com o mês anterior, a queda também é significativa, chegando a 32,1%. “É o menor preço de 2026”, afirmou Thiago de Oliveira, chefe da SEDES.

Além da laranja lima, diversos produtos apresentam tendência favorável para compra nesta semana no atacado. Entre eles estão frutas como abacate fortuna, caqui Rama Forte e Fuyu, goiabas, maçãs, mamão Formosa, tangerinas e uvas. Também aparecem itens como mandioca, alface, brócolis ninja, milho verde, além de alho argentino e coco seco.

Já entre os produtos com tendência estável estão banana-nanica, manga Palmer, maracujá azedo, melancia, pitaia, berinjela, chuchu, jiló e tomate Sweet Grape, entre outros.

Por outro lado, alguns itens apresentam tendência desfavorável para compra, como abacaxi pérola, banana-prata, mamão papaia, melão amarelo, cenoura, pepino, quiabo e diferentes tipos de tomate, além de produtos como couve-flor, repolho, cebola nacional e ovos brancos.

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