INSS libera consulta ao 13º salário e inicia pagamentos antecipados a partir de abril

Cédulas de real (dinheiro) - Crédito: agência Brasil

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar a prévia dos valores do 13º salário por meio do site e do aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento. A medida faz parte da antecipação do abono anual realizada pelo Governo Federal.

Ao todo, serão contemplados 35.147.192 benefícios nos meses de abril e maio de 2026. A antecipação representa uma injeção significativa de recursos na economia, com cerca de R$ 39 bilhões pagos na primeira parcela, em abril, e outros R$ 39 bilhões na segunda, em maio, totalizando R$ 78,2 bilhões.

O pagamento seguirá o calendário oficial do INSS, conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. A primeira parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela será paga no período de 25 de maio a 8 de junho.

Têm direito ao 13º salário os segurados que, em 2026, receberam benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Por outro lado, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o abono anual.

De acordo com o Decreto nº 3.048 (artigo 120), o pagamento do 13º salário do INSS costuma ocorrer nos meses de agosto e novembro. No entanto, a antecipação tem sido adotada nos últimos anos como estratégia para estimular a economia em todo o país.

Os segurados também podem acompanhar informações e atualizações por meio dos canais oficiais da Previdência Social, incluindo o WhatsApp.

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