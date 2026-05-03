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domingo, 03 de maio de 2026
Economia

CNH: exame prático agora pode ser realizado com veículo próprio

Medida amplia flexibilidade para candidatos à CNH em todo o Estado de São Paulo

01 Mai 2026 - 12h20Por Jéssica C.R.
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CNH: exame prático agora pode ser realizado com veículo próprio -

O Detran-SP passa a permitir, a partir desta quinta-feira (1º de maio), o agendamento de exames práticos de direção com o uso de veículo próprio. A mudança segue a Resolução nº 1.020/2025 do Contran e integra o processo de habilitação em todo o Estado de São Paulo.

Com a nova regra, candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em qualquer município paulista ganham mais autonomia para escolher tanto a data quanto o veículo utilizado na prova prática. A iniciativa busca tornar o processo mais flexível e acessível.

Para utilizar carro próprio, o veículo deve estar devidamente licenciado e em boas condições de conservação. Além disso, é obrigatória a fixação de uma faixa branca removível com a inscrição “autoescola” em preto, com 20 centímetros de largura, posicionada ao longo da carroceria e à meia altura.

O agendamento deve ser feito diretamente no portal do Detran-SP, conforme a disponibilidade de vagas, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 52,83. A nova possibilidade amplia as alternativas para os candidatos que buscam obter a habilitação.

 

 

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