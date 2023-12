Santa Casa da Misericórdia de São Carlos e a excelência no atendimento a pacientes com AVC

Mantive, recentemente, um salutar diálogo com o diretor técnico da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), Dr. Roberto Muniz Junior. Um diálogo casual, integrado em uma cerimônia interna que ocorreu semana passada nessa instituição. O certo é que nem sempre temos conhecimento das coisas legais que acontecem na Santa Casa de nossa cidade, sabendo-se, de antemão, que ela tem missões que são mais importantes do que tudo o resto, sendo que a mais importante é... Salvar vidas. Contudo, essa oportunidade que tive em falar com o Dr. Roberto se apresentou como uma chance de poder repassar para os meus leitores algo que considero verdadeiramente importante. Talvez - digo eu - seja um verdadeiro presente de Natal. Com efeito, a SCMSC decidiu, há cerca de dois anos atrás, tentar assumir um lugar de excelência no atendimento a pacientes vítimas de acidentes vasculares e encefálicos - os famosos AVC, cada vez mais numerosos - e essa intenção desencadeou o desenvolvimento de uma série de medidas internas e externas na instituição. Em nível interno, a SCMSC conseguiu pactuar o trombolítico - medicação que recanaliza o vaso sanguíneo e faz o fluxo sanguíneo voltar -, sendo que, ao longo desses dois anos, a equipe de neurologia, liderada pelo Dr. Vitor Pugliesi, treinou todos os profissionais para um reconhecimento rápido dos sintomas do AVC, incluindo os procedimentos para uma tomografia rápida, beneficiando-se de contatos e acordos com a Prefeitura para que a instituição pudesse capacitar as equipes e todo o hospital no sentido de ofertar o tratamento do AVC dentro daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos nacionais e internacionais nessa matéria específica. Em nível externo, a SCMSC iniciou e mantém tratativas com o Governo do Estado de São Paulo, prefeituras e secretarias municipais com o intuito de poder ser implementada a “Rede AVC” para reforçar um atendimento ainda mais rápido aos pacientes. O Dr. Roberto enfatizou, em nossa conversa, que quando uma pessoa tem sintomas compatíveis com um AVC, ela deve ser encaminhada rapidamente para o serviço de saúde mais próximo, sendo que a detecção dos sinais é muito importante: fraqueza e/ou dor em um membro, rosto torto para um dos lados, incapacidade de falar, confusão. Se forem detectados dois desses sinais, a possibilidade de se estar perante um AVC atinge mais de 60%, conforme indica a denominada “Escala Pré-Hospitalar de Cincinatti”. Passados que são dois anos sobre essa intenção, a SCMSC conseguiu ser reconhecida pela iniciativa “Angels”, que é uma certificadora internacional ao atendimento ao AVC, tendo conquistado o prêmio “Angels - Platinium”, certificando a instituição como uma unidade de excelência. Embora não só recebendo pacientes da cidade de São Carlos como das cidades vizinhas, a SCMSC conseguiu atingir um alto nível de qualidade no atendimento, sendo uma referência nesse tipo de situação clínica, já que, uma vez que o paciente entra no hospital e seja diagnosticado com AVC, o tempo de atendimento fica comparado aos que se praticam nos melhores hospitais do mundo. A rapidez do atendimento pré-hospitalar - que não é responsabilidade da SCMSC - é o primeiro passo para o sucesso do atendimento no hospital, sendo que ele deve ser feito pelo SAMU ou por outra unidade de pronto atendimento. O Dr. Roberto salientou que, assim que o paciente entra na SCMSC, normalmente consegue-se “trombolizá-lo” em cerca de 15/20 minutos, muito antes do que está preconizado, que é abaixo dos 40 minutos. Tiro o chapéu a esses profissionais.

