Primeiro “ Encontro de Inovação e Tecnologias Aplicadas à Saúde” apresentou mais de 70 trabalhos com centenas de visualizações

Segundo o Prof. Sebastião Pratavieira, "o evento teve como objetivo apresentar pesquisas e projetos aplicadas à saúde, mostrando a importância da física como aliada no desenvolvimento de novas tecnologias para a saúde. Além disso, o evento possibilitou a apresentação da infraestrutura disponível na Rede USP Fóton com foco na promoção de ambiente adequado para pesquisa, desenvolvimento e inovação; além de atrair novos interessados nessa área de pesquisa."

O evento teve mais de 70 trabalhos apresentados e visualizações por centenas de pessoas, o que demonstra a relevância do tema para a comunidade.

O Instituto de Física de São Carlos, que abriga a Rede USP Fóton, sempre se preocupou em ampliar as aplicações da física para a saúde. Afinal, a saúde global é de extrema importância não só para os seres humanos, mas também para os animais, o meio ambiente e a agricultura. A física tem se mostrado extremamente importante como aliada no desenvolvimento das tecnologias e é fundamental, por exemplo, para a realização de exames médicos e diagnósticos precisos.

"Óptica tem um papel importante nas novas tecnologias, no desenvolvimento das inovações e também no entendimento fundamental dos fenômenos que acontecem na ciência da vida. Sem a óptica, não haveria vida, pois é por meio da luz que obtemos conhecimentos importantes da vida e também interferência, ou seja, maneiras de interferir para consertar coisas que a natureza nos traz", destaca o Prof. Vanderlei Salvador Bagnato.

As pesquisas em óptica e fotônica, parte importante ligada às ciências da vida, têm sido pioneiras em muitas coisas. Recentemente, o Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos submeteu sua centésima patente e já teve 20 concedidas, em um período de pouco mais de 20 anos, o que mostra o vigor do grupo com relação à atuação na área da inovação tecnológica. A Unidade Embrapii presente no local também contribui para a interação entre empresas, universidades e institutos de ciência e tecnologia, fomentando o desenvolvimento de projetos e cooperações. A unidade já teve mais de 60 projetos aprovados e recebeu mais de 30 milhões de recursos para o desenvolvimento de tecnologias em óptica.

Além dos diversos pesquisadores apresentando seus desenvolvimentos, tivemos as palestras especiais do Prof. Sebastião Pratavieira mostrando a infraestrutura disponível a entidades públicas e privadas do Brasil, do Prof. Daniel Varela Magalhães contando mais sobre a unidade Embrapii do IFSC e do Dr. Felipe Bellucci do MCTI, e dos Drs. Marcelo Botolini e Marcelo Camargo da FINEP mostrando diversos iniciativas de apoio a pesquisa e inovação no Brasil.

De acordo com Belluci, "a ciência e tecnologia são essenciais para o crescimento do país e podem ajudar a impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos 10 anos, o crescimento médio do PIB foi de apenas 0,4%, enquanto a inflação média foi de 5% ao ano. Por isso, é importante incentivar o crescimento nacional atraves da criação de startups de base tecnológica, que podem gerar empregos e contribuir para o aumento do PIB. As startups também podem ajudar a resolver outro problema no Brasil: a falta de oportunidades para mestres e doutores, que muitas vezes precisam buscar empregos em outros países. Pois, as startups geram empregos de maior qualificação."

A organização do evento ficou a cargo dos integrantes do Grupo de Óptica “Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza” do Instituto de Física de São Carlos, em especial, Dra. Michelle Barreto Requena, Dra. Thaila Quatrini Corrêa e Prof. Dr. Sebastião Pratavieira, que agradecem a participação e colaboração de todos.

Fontes: Prof. Dr. Sebastião Pratavieira – CEPOF – INCT – IFSC – USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e Comissão organizadora, e Ms. Kleber J.S. Chicrala – Difusão Científica, Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP

Aconteceu entre os dias 6 e 8 de março de 2023 com sucesso o "1º Encontro de Inovação e Tecnologias Aplicadas à Saúde" , onde o Laboratório de Apoio à Inovação e ao Empreendedorismo em Tecnologias Fotônicas (USP Fóton), pertencente ao Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica (Sisfóton), iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), realizaram o evento, e os resultados desta iniciativa continuam a surtir efeitos positivos aos participantes, somando às linhas de pesquisas realizadas no CEPOF – INCT – IFSC – USP.