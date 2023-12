Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) IFSC USP lançam o livro: "Comp

A inovação tecnológica, resultado dos trabalhos no CEPOF – INCT – IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, vem nos últimos anos, trazendo soluções diversas visando os tratamentos de doenças crônicas, onde está inserida a fibromialgia, dentro da parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), e onde o pesquisador e também autor desta obra, Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, desenvolve e orienta diversas linhas de pesquisa na área.

A FIBROMIALGIA – CONSULTE SEU MÉDICO

A fibromialgia é uma síndrome que causa múltiplos pontos de dor por todo o corpo, associado ao quadro de dor, apresenta manifestações de cansaço, depressão e ansiedade e alterações intestinais, dentre outros sintomas.

Equipamento “RECUPERO” usado no tratamento, pesquisas e reabilitação da Fibromialgia e doenças crônicas

O livro escrito com a autoria e colaboração de diversos pesquisadores, tem como tema e título a “Compreensão e tratamento – Fibromialgia”, um importante tema de interesse público em geral, e principalmente para quem sofre desta doença, por sentir dores e outros sintomas associados, sendo motivo de linhas de pesquisas e inovação desenvolvidas no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, e em Instituições de Pesquisa no Brasil e no exterior.