Os 7 maiores erros na hora de requerer a aposentadoria neste ano de 2023

2- Deixar de juntar os documentos necessários no pedido da aposentadoria. Muitas vezes o segurado junta documentos incompletos ou ilegíveis, o que pode acarretar o indeferimento do benefício;

3- Não requerer o reconhecimento do período de atividade rural (economia familiar), ou do período laborado em atividade insalubre. Deixar de requerer esses períodos pode levar o segurado a receber um salário menor ao que teria direito e até mesmo o indeferimento do benefício;

4- Deixar de observar e analisar as informações que estão no extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Nele é possível encontrar informações como o nome do empregador, o período trabalhado e a remuneração recebida, além das contribuições realizadas em Guia da Previdência Social (GPS), na condição de contribuinte individual e/ou prestador de serviço (trabalhadores por conta própria).

5- Confiar 100% na simulação do INSS, a simulação efetuada no site do INSS pode ser usada como um guia, porém o segurado não deve confiar totalmente nela, já que a contagem deixa de considerar períodos com pendências, atividades insalubres, tempo rural, etc;

6- Deixar de considerar peculiaridades do segurado, por exemplo pequenas deficiências, segurados que recebem auxílio acidente, muitas vezes podem ter direito a aposentadoria da pessoa com deficiência, contribuindo por um tempo menor e recebendo um valor maior;

7- Não fazer os cálculos para obtenção do melhor benefício antes de solicitar a aposentadoria. Deixar de fazer a contagem de tempo e a análise do valor do benefício, pode levar o segurado a ter um grande prejuízo para o resto da vida. Com as regras de transição, os valores podem mudar em questão de meses, sendo imprescindível fazer uma análise minuciosa para obtenção do melhor benefício.

Agora que já conhece os erros mais comuns no requerimento da sua tão sonhada aposentadoria fique ligado(a) e boa sorte.

1- O primeiro erro é a falta de informação, deixar de pesquisar em fontes confiáveis seus direitos. A mudança da legislação acarretou muitas dúvidas nos segurados. Assim, para não ser prejudicado com a obtenção de um benefício em valor menor ou ter o pedido negado é necessário buscar informações corretas;