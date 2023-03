Instituto Nacional de Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida

A óptica tem sido uma ferramenta importante para a detecção e tratamento de diversas doenças, como o câncer de pele não-melanoma. Além disso, as técnicas desenvolvidas pelo INCT também servem para o controle microbiológico, eliminando diversos microrganismos e evitando contaminações, inclusive em tempos de pandemia.

O foco do INCT é também em doenças crônicas, como artrites, artroses, fibromialgia e Parkinson. Através do uso da luz e do controle metabólico, na chamada fotobiomodulação, o INCT tem desenvolvido técnicas e dispositivos que estão alimentando as empresas e fornecendo soluções adequadas para a reabilitação dessas doenças crônicas, para as quais ainda não há cura.

Além de realizar ciência de qualidade na fronteira do conhecimento, o INCT tem um trabalho de inovação tecnológica e empreendedorismo, que permite a formação de muitas empresas. Os ex-alunos do INCT são os principais personagens que alimentam esse ambiente produtivo e empreendedor, valorizando a economia brasileira e trazendo para o mercado soluções inovadoras de diversas modalidades.

O INCT valoriza também a educação e a difusão de ciência, por isso tem um programa de difusão sério, com um canal do YouTube que disponibiliza conteúdos relacionados à óptica, aulas, cursos, palestras, curiosidades científicas e valorização da cultura científica. Com mais de 2 milhões de visualizações e mais de duas dezenas de seguidores ávidos, o INCT atinge todo o nível nacional, valorizando estudantes e cidadãos de modo geral.

O INCT é um complexo que realiza ciência com qualidade, inovação em assuntos relevantes.

Instituições participantes do INCT de Óptica Básica e Aplicada a Ciências da Vida:

Instituto de Física de São Carlos – IFSC/ USP

Embrapa Instrumentação

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/ USP

Universidade Estadual de Campinhas – UNICAMP

Universidade Federal da Bahia – UFBA

Instituto de Química de São Carlos- IQSC/USP

Universidade Federal do Tocantins – UFT

INMETRO

InnoVox

Observatório Nacional do Rio de Janeiro

Hospital do Câncer Amaral Carvalho de Jaú

Universidade de São João Del-Rei

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM

Fontes: Prof. Dr. Sebastião Pratavieira – CEPOF – INCT – IFSC – USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – CEPOF – INCT – IFSC – USP, e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

O Instituto Nacional de Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida é fruto do programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), intermediado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O INCT de Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida (OBACV) é uma instituição que reúne os melhores especialistas em óptica básica aplicada do Brasil e do mundo. Com mais de 100 pessoas trabalhando em diferentes instituições, o INCT tem como objetivo realizar projetos em parceria com diversos laboratórios e atacar problemas de alta relevância que necessitam de uma estruturação ao longo do tempo.