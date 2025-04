Hair Dna e mapa capilar genético Katléia

Entrevistada: Dra Valéria Longo



A Kaltéia Lab, Centro Avançado de Dianóstico Capilar, é um laboratório que se distingue na área de análise capilar e tratamentos personalizados. Sua história se iniciou no laboratório de cosmetologia do CDMF/UFSCar com cooperações com a indústria cosmética e depois, tendo recebido aportes e apoios importantes da FAPESP (Fundação de Apoio à Tecnologia do Estado de São Paulo) com três PIPEs. Situada no coração de um dos maiores polos tecnológicos do país, matem importantes parcerias com o CEPOF – INCT – IFSC – USP - USP e UFSCar.

O cabelo muito além de ser a moldura do rosto, ou dos aspectos estéticos, está relacionado à saúde integral da pessoa. Desse modo, não só o cabelo em si, mas outros atributos como couro cabeludo, alimentação, modo de vida, microbiota, estados emocionais, metabolismo e DNA, refletem a boa saúde do cabelo. Podemos pensar, inclusive, que o cabelo reflete de maneira direta nossa saúde como um todo.

O Hair DNA é um exame que avalia de genes relacionados à saúde capilar e indica tratamentos personalizados de acordo com o resultado do exame. O exame foi teve a participação de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores como químicos,físicos, biólogos, geneticistas, nutrigeneticistas, fisiologistas, médicos e engenheiros. Atualmente os exames e soluções são comercializados diretamente ao consumidor final no site da Katléia Lab (www.katleia.com.br) e em parceiros prescritores.

O MAPA CAPILAR GENÉTICO CAPILAR é um GUIA, contido no resultado do exame Hair DNA, que indica, para o profissional, as principais vias bioquímicas moleculares e genéticas que influenciam na saúde do folículo capilar, do couro cabeludo, e cabelos, direcionando e personalizando suas condutas de tratamento.

O MAPA em quatro principais perfis: O ANTI-OXIDANTE, O DE CRESIMENTO, O DE QUEDA HORMONAL (OU CALVICE) E O INFLAMATÓRIO.

PERFIL ANTI-OXIDANTE

Agentes ANTI-OXIDANTES internos atuam tanto nos defendendo do estresse que vem de fora como os que são gerados internamente.

Mais especificamente, se o couro cabeludo, que é a primeira interface que temos entre o meio externo e o meio interno, tem uma carência dessas enzimas, a consequência pode se traduzir em um desbalanceamento da microbiota do couro cabeludo, gerando por exemplo desordens como a dermatite seborreica, coceira, alergia à coloração, descoloração e a ingredientes cosméticos, como corantes e conservantes. Particularmente, uma má metabolização da enzima CAT irá gerar mais água oxigenada no folículo conduzindo a cabelos brancos precoces.



PERFIL DE CRESCIMENTO

Um estilo de vida agitado pode levar ao estresse crônico, e fazer com que os folículos capilares mudem de um estado de crescimento para um estado de repouso. Se não for tratado, o folículo pode receber um sinal para parar de crescer prematuramente, comprometendo a saúde do cabelo e resultar em queda excessiva indesejada.

O fator de crescimento IGF-1 é um gene expresso nas células mesenquimais do folículo capilar, e sua ativação apoia os processos de crescimento, sobrevivência e algumas formas de diferenciação celular. Variações nos SNPs que codificam o IGF-1 podem resultar em folículos capilares que passam por transformações semelhantes à fase telógena do ciclo capilar que, por sua vez, inibem os processos de proliferação celular.

PERFIL DE QUEDA HORMONAL (ou de Calvice)

A alopecia androgenética, ou a calvície padrão, é a causa mais recorrente de queda capilar progressiva, associada à ação dos hormônios andrógenos.

A predisposição à alopecia é predefinida geneticamente em conjunto com a ação de hormônios, provocando desde a sensibilidade e oleosidade do couro cabeludo, miniaturização da haste e a queda dos fios de cabelo.

Alguns ativos presentes em tônicos capilares se propõem a reduzir a expressão da enzima 5α-redutase. Os fármacos dutasterida (que faz a mediação 5α-redutase Tipo I), finasterida (que faz a mediação 5α-redutase Tipo II) e o fitoterápico Saw palmetto são utilizados via oral parar reduzir a formação de DHT.

PERFIL INFLAMATÓRIO

Os processos inflamatórios influenciam na saúde do folículo e couro cabeludo e conhecer o perfil inflamatório do paciente pode explicar muitas alterações observadas nessas estruturas. Tratamentos orais e tópicos podem ser direcionados no sentido de melhorar e prevenir esses quadros.

Veja o vídeo completo em: https://youtu.be/Grj4tXaQkjM

Fontes: Dra Valéria Longo – Pesquisadora e Diretora - Kaltéia Lab, Centro Avançado de Dianóstico Capilar; CEPOF – INCT – IFSC – USP : Coordenador Geral Prof.Dr.Vanderlei Salvador Bagnato ; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP