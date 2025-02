Fotobiomodulação e Acupuntura: A Integração da Tecnologia com a Medicina Tradicional Chinesa

Aplicação da Laseracupuntura - Crédito: divulgação

Entrevistada: Profª Drª Andréia Maria Silva Vilela Terra

Nos últimos anos, a união entre técnicas milenares e inovações tecnológicas tem revolucionado o campo da saúde e do bem-estar. Um exemplo notável dessa sinergia é a laseracupuntura, que combina os princípios da Acupuntura Tradicional Chinesa com a tecnologia do laser. O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, vem pesquisando nesta área da óptica e da fotônica, criando soluções tecnológicas importante na área da saúde, e em outras linhas de pesquisa.

O que é Laseracupuntura?

A laseracupuntura é uma técnica que substitui as agulhas utilizadas na acupuntura pela aplicação de feixes de luz laser de baixa intensidade. Esses feixes são direcionados aos mesmos pontos da acupuntura, conhecidos como pontos de acupuntura ou meridianos. Esses pontos são caracterizados por uma maior concentração de íons (como Ca², P, K, Fe e Zn) e uma resistência elétrica reduzida, além de estarem próximos de áreas com maior densidade de vasos sanguíneos, linfáticos e terminações nervosas. A energia do laser estimula esses pontos de maneira indolor e não invasiva, promovendo efeitos terapêuticos, como alívio da dor, relaxamento e melhora no equilíbrio energético do corpo.

Como Funciona?

O mecanismo de ação da laseracupuntura é fundamentado na fotobiomodulação. A luz do laser penetra nas camadas superficiais da pele, ativando as células a produzirem energia (ATP) e liberarem substâncias como endorfinas e serotoninas. Esse processo acelera a regeneração dos tecidos, reduz a inflamação e proporciona alívio de sintomas, conforme os objetivos do tratamento. Dessa forma, a laseracupuntura exemplifica como a inovação tecnológica pode potencializar os benefícios de práticas tradicionais, respeitando seus princípios fundamentais.

Pesquisas estão sendo conduzidas no Laboratório de Pesquisa de Desempenho Humano (LPDH-Unifal-MG), da Universidade Federal de Alfenas, visando explorar abordagens inovadoras na reabilitação. Eu, Andréia Maria Silva Vilela Terra, docente do Instituto de Ciências da Motricidade (ICM) e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR), em colaboração com a equipe de pesquisa, temos investigado a aplicação da fotobiomodulação em pontos de acupuntura sistêmica e auricular para o tratamento de diversas condições, como fibromialgia, disfunções temporomandibulares (DTM), transtornos de ansiedade e fadiga muscular.

Um estudo sobre a aplicação de laseracupuntura pulsada para o manejo da dor em indivíduos com fibromialgia apresentou resultados promissores, evidenciando uma redução significativa na dor. A técnica foi administrada em pontos específicos de acupuntura, envolvendo dois grupos: um grupo de tratamento e um grupo controle. O protocolo consistiu na aplicação da laseracupuntura duas vezes por semana ao longo de três semanas. Outro estudo focou na laseracupuntura pulsada em pontos auriculares para o tratamento da Disfunção Temporomandibular (DTM), realizado com sessões duas vezes por semana durante quatro semanas. Os resultados mostraram uma redução significativa na intensidade da dor, com a pesquisa incluindo um grupo placebo para uma comparação efetiva dos resultados. Os achados sugerem que a laseracupuntura é eficaz no manejo da dor em diversas condições.

Fontes: Profª Drª Andréia Maria Silva Vilela Terra - Professora da disciplina de Fisioterapia Aquática no curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas e também atuo no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (UNIFAL-MG); Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.

Sou professora da disciplina de Fisioterapia Aquática no curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas e também atuo no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação (UNIFAL-MG). Realizei pós-doutorado na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, em Portugal, sou doutora em Biologia Oral pela Universidade Sagrado Coração, mestre em Fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba e especialista em acupuntura pelo IBRAM, além de especialista em Ortopedia e Esportes pela UFMG. Sou coordenadora do Laboratório de Pesquisa de Desempenho Humano da UNIFAL-MG.

