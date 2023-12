EMBRAPII-Unidade de São Carlos – IFSC – USP firma convênio com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos – NAPID

Após os acordos firmados e estudados, deu-se a cerimônia de assinatura do referido convênio com a presença do Provedor da SCMSC, Dr. Antônio Valério Morillas Júnior, o Coordenador da Unidade EMBRAPII-IFSC-USP e do CEPOF ( Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica), Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e os representantes do NAPID, Sr. Luiz Antônio de Oliveira (empresário industrial de tecnologia para a saúde), e o engenheiro e diretor industrial de tecnologia para a saúde, Anderson Luis Zanchin.

Em entrevista a assessoria de comunicação do IFSC – USP, o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato afirmou : “(…) fazer pesquisa clínica através da parceria com a SCMSC é um caminho fácil, já que essa instituição é o centro de atendimento de referência na nossa cidade e região”. O acordo firmado propõe que o NAPID elabore pesquisas na área clínica, em estreita parceria com a SCMS, tendo como base a sua sede instalada em São Carlos, com a USP a contribuir para um ambiente favorável no sentido desses produtos poderem chegar no mercado de forma mais rápida.

“Poucos locais no Brasil possuem empresas dedicadas à natureza do NAPID, ou seja, para ensaios clínicos de produtos que serão aplicados na terapêutica de várias doenças, indo do câncer ao controle de feridas infectadas, ...”, finalizou o Prof. Bagnato.

Destacamos que participaram também desta cerimônia, o pesquisador CEPOF – INCT – IFSC – USP, Dr. Antônio Eduardo de Aquino Junior, o médico infectologista e diretor técnico da SCMSC, Roberto Muniz Júnior, o assessor da provedoria da SCMSC, Prof. Danilo Carvalho Oliveira, a médica Drª Carolina Toniolo Zenatti e o vice-diretor técnico da SCMSC, Dr. Flávio Guimarães.

Fontes: Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC-USP; Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador da EMBRAPII – Unidade São Carlos IFSC – USP e do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Dr. Antônio Valério Morillas Júnior - Provedor da SCMSC; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP.

No último dia 08 do corrente mês, o provedor da a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos, Dr. Antônio Valério Morillas Júnior, assinou o convênio com a EMBRAPII-Unidade de São Carlos – IFSC – USP e o NAPID (uma startup integrada na Unidade EMBRAPII do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) -USP ) , para criação de um novo centro de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, onde o objetivo e meta principal é o desenvolvimento de equipamentos de alta tecnologia de acordo com as normas e legislação vigente, beneficiando diretamente toda população.