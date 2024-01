Em julho: USP de São Carlos recebe conferência internacional de óptica e fotônica

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), através de seu Grupo de Óptica, junto com o “Institute of Physics” (UK) e a “Astro Lda” (CAN), organiza entre os dias 03 e 09 de julho do corrente ano, em suas instalações, a 32ª edição da “Laser Physics Workshop”, uma conferência internacional no campo da óptica e fotônica, trazendo, além dos temas de interesse científico dessas duas áreas de conhecimento, três eventos paralelos: “Simpósio de Iniciação Científica”, a “Reunião do Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica” e a “Reunião da Associação Brasileira de Laser em Saúde”. Este evento internacional consolida a posição de excelência do Grupo de Óptica do IFSC/USP em suas pesquisas na América Latina. A conferência internacional abordará diversos temas importantes, a saber: “Modern Trends in Laser Physics”; “Strong Field & Attosecond Physics”; “Modern Trends in Laser Biomedical Applications”; “Physics and Applications of Nanolasers”; “Nonlinear Optics & Spectroscopy”; “Physics of Cold Trapped Atoms”; “Quantum Information Science”; “Fiber Optics”; “Extreme Light Technologies, Science, and Applications”; “Quantum Engineering”. Quanto ao comitê organizador deste evento, ele é constituído pelos seguintes pesquisadores:Kate Cristina Blanco (IFSC/USP); Mônica Andrioli Caracanhas (IFSC/USP); Patrícia Christina Marques Castilho (IFSC/USP); Philippe Wilhelm Courteille (IFSC/USP); Kilvia Mayre Farias (IFSC/USP); Amilson Rogelso Fritsch (IFSC/USP); Francisco Eduardo Gontijo Guimarães (IFSC/USP); Emanuel Alves de Lima Henn (IFSC/USP); Natália Mayumi Inada (IFSC/USP); Cristina Kurachi (IFSC/USP); Lucas Madeira (IFSC/USP); Daniel Magalhães (IFSC/USP); Euclydes Marega Jr. (IFSC/USP); Débora Marcondes Bastos Pereira Milori (EMBRAPA); Lilian Mayre Moriyama (IFSC/USP); Arnol Daniel Garcı́a Orozco (IFSC/USP); Sebastião Pratavieira (IFSC/USP); Raul Celistrino Teixeira (IFSC/USP) e Gustavo Deczka Telles (IFSC/USP). O comitê responsável pela programação deste evento é liderado pelo coordenador do Grupo de Óptica do IFSC/USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. Os alunos de graduação selecionados para o Simpósio de Iniciação Científica estarão isentos da taxa de inscrição e receberão um auxílio financeiro, cujas inscrições deverão ser feitas até 22 de janeiro, por formulário on-line - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpi3i8ONatNtkYYkv0l4qjixausGx5AZQbA_Z5FW2dvlQpgQ/viewform?pli=1 . Doutores do Estado de São Paulo que desejarem participar do pedido coletivo à FAPESP deverão enviar a documentação necessária também até 22 de janeiro, pelo formulário eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMYrs1xmbAT4gA6DXmR_k5tsAtZcx1ys93G1EtLGdVUfmwKg/viewform .

As pré-inscrições on-line para apresentação de palestras e/ou pôsteres, ou de ouvintes e envio de resumos para apresentações deverão ser feitos pelo site da conferência - https://www.lasphys.com/workshops/lasphys24/ . Para obter mais informações, consulte o site do evento - www.lasphys.com/workshops/lasphys24/ . Uma vez mais, a cidade de São Carlos e a USP de São Carlos se destacam no panorama científico internacional ao realizar e acolher este grandioso evento.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também