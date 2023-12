E pronto!!! Aí está ele outra vez...

Uma vez mais o Natal nos bate à porta, tentando nos convencer a “vestir” o Espírito Natalino. E, mais uma vez, é tempo de fingirmos que as desigualdades econômicas e sociais simplesmente não existem nesta época festiva. Retratado como um momento de união familiar e social, no entanto, para aqueles que estão sozinhos, seja devido à distância da família, perda de entes queridos ou outros motivos, a época festiva intensifica, certamente, sentimentos de solidão e isolamento social. Para outros, a incapacidade de participar plenamente nas atividades típicas do Natal devido a restrições financeiras, afeta, sim, sua autoestima e contribui para sentimentos de inadequação, até junto de sua própria família. E ninguém está aí para tudo isso, certo? Certo! Independentemente de gostarem ou não, pessoalmente me resguardo nas palavras do poeta e declamador português, José Carlos Ary dos Santos, publicadas em parte de sua obra “As palavras das cantigas”. E, o Natal é o mote em “Quando um homem quiser”.

Tu que dormes à noite na calçada do relento

numa cama de chuva com lençóis feitos de vento

tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento

és meu irmão, amigo, és meu irmão

E tu que dormes só o pesadelo do ciúme

numa cama de raiva com lençóis feitos de lume

e sofres o Natal da solidão sem um queixume

és meu irmão, amigo, és meu irmão

Natal é em Dezembro

mas em Maio pode ser

Natal é em Setembro

é quando um homem quiser

Natal é quando nasce

uma vida a amanhecer

Natal é sempre o fruto

que há no ventre da mulher

Tu que inventas ternura e brinquedos para dar

tu que inventas bonecas e comboios de luar

e mentes ao teu filho por não os poderes comprar

és meu irmão, amigo, és meu irmão

E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei

fatias de tristeza em cada alegre bolo-rei

pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei

és meu irmão, amigo, és meu irmão

A todos os meus leitores, desejo um “Feliz Natal”.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

