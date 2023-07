Desenvolvimento de Sensores de Gases Tóxicos Vestíveis

Os cientistas de materiais que trabalham na academia e na indústria tem enfatizado a necessidade de desenvolver novas tecnologias vestíveis em várias formas, como relógios, pulseiras, roupas inteligentes, etiquetas, óculos e luvas.

Os sensores vestíveis são caracterizados por dispositivos que fazem interface com o corpo humano por meio de diferentes métodos, como montados em aparelhos eletrônicos, impressos diretamente na pele e fabricados sobre tecidos usados no corpo.

A eletrônica flexível pode ser aplicada na área da saúde como sensores vestíveis para o monitoramento de temperatura e pressão corpórea, pressão sanguínea, taxas de mortalidade e até em diagnósticos médicos preliminares.

Além dessas aplicações, ela também pode ser utilizada no monitoramento ambiental com sensores de umidade do ar e sensores de gases tóxicos, e em embalagens inteligentes para o monitoramento do frescor de alimentos perecíveis como carnes e frios.

Os sensores de gases tradicionais são resistentes, rígidos e produzidos por tecnologia de semicondutores ou placa de circuito impresso. Essas metodologias são caras, demoradas e limitadas em amostragens e análises técnicas. Esses fatores tornam esses sensores tradicionais incompatíveis para aplicações em que haja a necessidade da adaptação do sensor em formatos mais complexos, como por exemplo, em sensores vestiveis. Para atender a alta demanda por dispositivos capazes de realizar o monitoramento ambiental e/ou da saúde humana em tempo real, o principal desafio é superar a rigidez eletrônica tradicional através do desenvolvimento de uma eletrônica flexível e extensível.

Diferentes estudos tem apontado uma correlação entre gases exalados na respiração e algumas doenças especificas. O gás NO é bem conhecido como um biomarcador do estresse oxidativo. O CO exalado é usado como biomarcador para diabetes, nefrite e produção de bilirrubina. A falência renal geralmente é detectada em estágios avançados, contudo, ela pode ser detectada em estágios iniciais pelo aumento da concentração de NH 3 (~100 ppb) na respiração exalada. Além disso, o gás NH 3 também é um biomarcador para doenças renais e hepáticas. O NO 2 é estudado para diagnósticos de doenças pulmonares. Assim, existe um grande interesse no monitoramento e diagnóstico de doenças via biomarcadores na respiração exalada. O desenvolvimento de sensores flexíveis de baixo custo, como por exemplos sensores de gás a base de papel, é uma solução potencial para o alto custo e a frequente inacessibilidade em diagnósticos médicos.

No grupo de pesquisa Nanomateriais e Cerâmicas Avançadas (NaCA) do IFSC-USP, pesquisadores vem trabalhando para desenvolver sensores flexíveis de baixo custo a base de papel ou polímero (PET) para serem utilizados na detecção de gases tóxicos como a amônia (NH 3 ) e o dióxido de nitrogênio (NO 2 ). Utilizando materiais de relativo baixo custo como o óxido de zinco e grafeno, foi possível obter um material na forma de uma tinta que pode ser então depositada sobre o papel (que pode ser adquirido em uma papelaria) formando o dispositivo sensor. Os estudos encontram-se em fase de desenvolvimento, entretanto, resultados preliminares mostraram que o sensor a base de papel é mais sensível ao gás NO 2 , mostrando um certo grau de seletividade, ou seja, permite descriminar entre os diferentes gases presentes na atmosfera. Além disso, estes resultados foram obtidos a temperatura ambiente, significando que o dispositivo sensor não precisa de uma fonte de energia para aquecê-lo, o que é comum nos dispositivos sensores tradicionais. Os resultados obtidos até o presente momento são muito animadores mostrando que nossa pesquisa está no caminho certo.

Fontes: Prof. Dr. Valmor Roberto Mastelaro - Professor Associado III - Grupo de Pesquisa em Nanomateriais e Cerâmicas Avançadas (NaCA) -IFSC-USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP

