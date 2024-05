Casa de Portugal de São Carlos - Missão atribuída... Missão cumprida!

A proposta, bem humilde, mas saída do fundo dos corações de cada um de nós, foi destinar tudo o que fosse possível angariar, através de doações com destino às milhares de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E sempre pensamos que tudo aquilo que fizéssemos seria muito pouco em face à calamidade que desabou sobre essa população: centenas de milhares de pessoas. Fomos apenas meia dúzia a carregar esse fardo, em silêncio, mas com esperança, ao que posteriormente se juntaram largas dezenas, centenas de pessoas. Não nos moveram ideologias, posturas, críticas ou comentários do que estava acontecendo de menos positivo na logística da distribuição das doações humanitárias para minimizar essa calamidade. O importante era somar nossa humilde contribuição à ação civil humanitária monstruosa que estava - e está - sendo desencadeada por todos os brasileiros, desde os milhares de voluntários que atuam no terreno, aos milhões que estão doando os produtos considerados essenciais. E foi com esse espírito de solidariedade que a Casa de Portugal de São Carlos iniciou uma ação efetiva de apoio às vítimas do Rio Grande do Sul. Nem que fosse enviada apenas uma caixa de leite, já sentiríamos o coração mais preenchido, mais afagado, pois teríamos doado tudo o que tínhamos. Mas, não. Não foi apenas uma caixa de leite. Associados, empresários e população anônima acorreram desde o dia 08 deste mês em grande número à sede-social da Casa de Portugal de São Carlos e aí doaram muitos produtos para serem distribuídos pelos mais necessitados do Rio Grande do Sul. E, ontem, dia 16 de maio, às 14h00, foi o momento de enviarmos as cerca de 1,5 tonelada de produtos angariados - material de limpeza, produtos de higiene pessoal, gêneros alimentícios, roupa para homens, mulheres e crianças, medicamentos, água, ração para cães e gatos, e produtos de limpeza, entre outros bens.

Bruna; Otávio; Jaime Bruno; Paulo Beatrice; Dorival; João Paulo; Vandão (Super-15); Maurilene; Paula; Maria Zilda; Vanderlei; Mirian; Teresinha; Luis Ramos; Almeida Junior; Patrícia P.; Ana Clélia; Paulo P.; Rui Leal Dias; Raul Leal; Priscila; Suzana - Estes foram os primeiros a dar um passo em frente para abraçar o Rio Grande do Sul, e muitos outros se seguiram seus passos. A todos, muito obrigado... De coração! Para os portugueses, luso-descendentes e luso-brasileiros residentes em nossa cidade e região, representados pela Casa de Portugal de São Carlos, foi “Missão atribuída.... Missão cumprida!”.

O autor é jornalista profissional/correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists/European News Agency) - MTB 66181/SP.

