Concessão de Canal Digital Aberto e feita pela Prefeitura de São Carlos para a Fundação de Apoio a Física e a Química para uso Do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do IFSC-USP

O Convênio garante a FAFQ e ao CEPOF o uso de um Canal Digital Aberto para amplo uso de divulgação cientifica, tecnológica e atividades educacionais. - Crédito: divulgação

Numa reunião simples, sem holofotes ou discursos, mas de grande valor para a cidade, foi assinado o contrato de concessão de um Canal Digital aberto para uso em educação e divulgação de ciências e tecnologia para o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do IFSC – USP. Presentes, o Secretario da prefeitura Netto Donato (Antônio Donato Neto) representando o prefeito de São Carlos Airton Garcia Ferreira, o Diretor da Fundação Educacional São Carlos – Eduardo Antônio Cotrin, o diretor da Fundação de Apoio a Física e a Química da USP- São Carlos, Sr. Jose Christiano de Oliveira Campos. o Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC -USP, e o S.r. Leandro Wexell Severo - Secretario de Comunicações da prefeitura, e os jornalistas Kleber Jorge Savio Chicrala - Radialista e Jornalista CEPOF - INCT - IFSC - USP , e o Jornalista e Secretário Adjunto do trabalho Luís Antônio Marcon Garmendia, foi assinado o contrato de concessão do canal. Segundo todos presentes, esta e uma forma de ampliar o trabalho que o CEPOF vem realizando em disponibilizar material de excelente qualidade de difusão cientifica e educacional em seu atual canal fechado e que também e veiculado no Youtube. Com a concessão de um canal Aberto Digital mais material e novas iniciativas deverão estar chegando aos lares de milhões de pessoas. O Canal será administrado em parcerias e pretende inovar na forma de colocar cursos, utilidade pública e outros conteúdos de forma aberta e de ampla divulgação. Presente o Prof. Bagnato, explicou que além dos cursos universitários que atingem mais e um milhão de seguidores, agora deverão intensificar a educação para o nível médio e fundamental. Programas especiais deverão envolver as escolas da região, permitindo que alunos possam participar. Horários especiais deverão conter programação com a contribuição dos setores de indústria e comercio da cidade. “Queremos que a divulgação seja mais um elemento de cidadania, levando noções básicas de direito e de saúde a toda nova população”. Segundo Bagnato, acordo já feito com a Santa Casa de São Carlos devera trazer para este canal aberto o “Momento saúde de São Carlos”, explicando fatos relacionados com saúde, cuidados com os bebês dentre outros como forma de melhorar ainda mais a informação a nossa população. O acesso do canal digital pode se dar em seu lar ou mesmo no celular. “Queremos ampliar nossas atividades neste sentido complementando a educação formal já oferecida e trabalhando em conjunto com as escolas publicas e privadas. Todos serão parte daquilo que beneficia todos” afirma a secretario Netto Donato. O Canal também abrira espaço para aquelas entidades que possam produzir e disponibilizar material de cunho educacional e de utilidade pública em acordos específicos a serem feitos. Além disto, espera-se contribuir para a educação especial e também para educação das minorias.

Fontes: Secretario da prefeitura Netto Donato (Antônio Donato Neto) representando o prefeito de São Carlos Airton Garcia Ferreira, o Diretor da Fundação Educacional São Carlos – Eduardo Antônio Cotrin, o diretor da Fundação de Apoio a Física e a Química da USP- São Carlos, Sr. Jose Christiano de Oliveira Campos. o Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC -USP, e o S.r. Leandro Wexell Severo - Secretario de Comunicações da prefeitura, e os jornalistas Kleber Jorge Savio Chicrala - Radialista e Jornalista CEPOF - INCT - IFSC - USP , e o Jornalista e Secretário Adjunto do trabalho Luís Antônio Marcon Garmendia

