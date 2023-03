SIGA O SCA NO

Está claro que não somos fundamentalistas em nenhuma área, pois reservamo-nos sempre o direito de ouvir e analisar aquilo que consideramos ser o “contraditório” de nossos pensamentos, ações, e mesmo daquilo que observamos em nosso redor. Tudo isso, mesmo que tenhamos a convicção de estarmos certos. Contudo, há momentos em que não podemos - nem devemos - fechar os olhos quando agressões acontecem nas mais variadas situações, sejam elas contra pessoas, animais, patrimônio público, ou mesmo contra o meio-ambiente. E tem coisas que custam a acreditar, mesmo quando elas se expõem, desnudadas, aos nossos olhos, como é o caso dessa árvore localizada na Alameda dos Crisântemos, em São Carlos, esventrada e dividida ao meio através de mão humana, como se não houvesse uma (várias alternativas) para reduzir sua copa. Certamente que quem encomendou esse trabalho - e quem o realizou - não pensou que estava danificando, destruindo uma espécie que faz parte da floresta urbana de nossa cidade, que contribui para a qualidade de vida da mesma. Certamente que quem ordenou e quem executou esta delapidação arbitrária ambiental não pensou o quanto essa árvore contribuía para a redução da poluição do ar, sombreamento, manutenção estável da temperatura e redução do ruído (sim, redução do ruído!), além de promover um bem estar em níveis físicos e psicológicos de todos nós, infelizes humanos. Sigamos em frente e chorai... Chorai, pois só nos resta lamentar.

