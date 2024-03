A Universidade de São Paulo – Instituto de Física de São Carlos - Grupo de Óptica – INCT - CEPOF, em parceria com o “Institute of Physics” (UK) e a “Astro Lda” (CAN), estão organizando para o período de 03 e 09 de julho de 2024, a realização da 32ª edição da “Laser Physics Workshop”. Trata-se de uma importante Conferência Internacional no campo da Óptica e Fotônica; destacando também a existência do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC – USP, que tradicionalmente realiza pesquisas de alto nível na área, e que mantém suas tradicionais atividades nas dependências do IFSC - USP. Somado a 32ª edição do “Laser Physics Workshop” – Conferência Internacional de Óptica e Fotônica, acontecerá três eventos de interesse técnico-científico , tecnológico e educacional, sendo: o “Simpósio de Iniciação Científica”, a “Reunião do Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica” e a “Reunião da Associação Brasileira de Laser em Saúde”.

Informamos que para obter mais informações, consulte o site do evento: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ifsc-usp-organiza-a-32a-edicao-do-laser-physics-workshop-conferencia-internacional-de-optica-e-fotonica/

Destacamos que a conferência internacional abordará os relevantes temas:

* “Modern Trends in Laser Physics”;

* “Strong Field & Attosecond Physics”;

* “Modern Trends in Laser Biomedical Applications”;

* “Physics and Applications of Nanolasers”;

* “Nonlinear Optics & Spectroscopy”;

* “Physics of Cold Trapped Atoms”;

* “Quantum Information Science”;

* “Fiber Optics”, “Extreme Light Technologies, Science, and Applications”;

* “Quantum Engineering”.

Fontes: Comitê Organizador do Evento; Site: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/ifsc-usp-organiza-a-32a-edicao-do-laser-physics-workshop-conferencia-internacional-de-optica-e-fotonica/; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP; Assessoria de Comunicação – IFSC- USP, e Kleber J. S. Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP