Vítima de seguidos furtos, advogado cobra mais segurança no Parque Santa Mônica

Após invasão, desconhecidos deixaram moradias em completo desalinho, após atos de vandalismo - Crédito: LRVP

O que era para ser um dia a dia em busca de suas atividades profissionais, passou a ser uma rotina de ir e voltar à Central de Polícia Judiciária (CPJ) – antigo plantão policial. Tudo porque, afirma, tem sido vítima de seguidos furtos. Em quatro dias, sua casa teria sido invadida em cinco oportunidades.

Esta tem sido a rotina de um advogado de 55 anos (que pediu para omitir sua identidade por questões de segurança). Uma residência de sua propriedade, localizada na rua 15 de Novembro, no Parque Santa Mônica, tem sido invadida constantemente. Não só a dele, mas a de um vizinho, um empresário que atua em São Carlos. Ambas estão vazias, pois não há locatários. A motivação seria a falta de segurança.

Revoltado e indignado com tal situação, entrou em contato com o São Carlos Agora na noite desta terça-feira, 14 e relatou o dia a dia nada produtivo de quem vivivo.

“Tenho uma casa no Parque Santa Mônica que está vazia. Porém não consigo locatários devido aos frequentes furtos e assaltos. A sensação de insegurança é grande”, disse o advogado.

Segundo ele, a residência foi invadida nos dias 9, 10, 11, 12 deste mês. Na última vez, duas vezes em um só dia. Na oportunidade, uma casa vizinha também foi alvo de desconhecidos.

“Levaram toda fiação, materiais hidráulicos, além de vandalizarem uma geladeira, um fogão e uma máquina de lavar. Tive um prejuízo aproximado de R$ 40 mil. Meu vizinho, na casa dos R$ 20 mil”, reclamou, ao dizer sobre as reformas que ambos terão que fazer. “Somos vítimas de seguidos crimes e nossa rotina agora é ir à CPJ e formular boletins de ocorrência”, emendou.

NÃO VENDE E NEM ALUGA

De acordo com o advogado, a situação de quem tem imóveis no Parque Santa Mônica não é nada confortável. “Aqui está desvalorizado. Ninguém consegue alugar ou até mesmo vender as moradias. A falta de segurança é grande”, disse.

O advogado disse que providências urgentes necessitam ser tomadas “A sensação de insegurança é grande. Não somente para quem tem imóveis. Até mesmo para que mora e quem trabalha na região. Há seguidos assaltos e furtos”, explicou.

Indagado como é viver com tal situação em uma região central de São Carlos, ele mostrou a sua indignação. “Frustração. Sensação de impotência. Não conseguimos resolver o problema e sentir que quem poderia minimizar a situação, faz vistas grossas. É triste a gente ter uma casa, mas saber que ela está sendo furtada e seus bens danificados e/ou levados. E ao entrar leva, ver que desconhecidos defecaram, vandalizaram e deixaram vestígios onde mostram que consumiram entorpecentes dela. É desolador...”, finalizou.

