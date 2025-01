Veja quem são os ganhadores da promoção "Presentão de Natal Acisc"

Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) realizou na manhã desta quarta-feira, 8, o tão aguardado sorteio da campanha “Presentão de Natal ACISC”. O evento aconteceu na sede da entidade, o Palácio do Comércio “Miguel Damha”, com transmissão ao vivo pelas redes sociais [@aciscsaocarlos], atraindo grande audiência e gerando grande expectativa nos consumidores.



Durante o sorteio – realizado por influenciadores digitais que atuaram na divulgação da campanha – foram revelados os ganhadores dos prêmios principais: 03 iPhones 15 de 128GB e 02 motos Yamaha Factor 125i 0 km, marcando o encerramento de uma campanha que movimentou o comércio local durante o período natalino.

Lançada no dia 27 de novembro de 2024, a campanha “Presentão de Natal ACISC” mobilizou consumidores e comerciantes da cidade, registrando 20.719 cupons e gerando uma movimentação econômica estimada em mais de R$ 3,3 milhões, reforçando o impacto positivo na economia de São Carlos. “Gratificante demais, tanto para o comércio quanto para o consumidor. Foram números bastante expressivos: acima de 20 mil cupons e mais de R$ 3,3 milhões no mercado”, afirmou Ivone Zanquim, presidente da ACISC.

Além do sorteio, a campanha promoveu a distribuição de 3 mil panetones de chocolate, dos quais 50 estavam premiados com vales-compras de R$ 500, válidos exclusivamente nas lojas associadas à ACISC. A iniciativa destacou-se por fortalecer o comércio local e estreitar os laços entre consumidores e empresários da cidade. “Mais do que prêmios, conseguimos movimentar a economia local, incentivar o consumo e valorizar nossos comerciantes. Tudo que a gente pensa é sempre que retorne para o comércio, para a satisfação do consumidor e do comerciante. Este sorteio é o encerramento perfeito de uma ação que mostrou a força do comércio de São Carlos”, destacou.

O gerente executivo da ACISC, Alexandre Rosa, também comentou o sucesso da campanha. “O balanço foi muito positivo. Tivemos a entrega de 3 mil panetones em 14 dias, então foi um sucesso, realmente o consumidor aderiu à campanha e agora finalizamos com chave de ouro com a entrega de duas motos e três iPhones”, afirmou.

Além da presidente Ivone, os diretores Eduardo Agazarian (Via Armenia) e Fernando Chinaglia (Chinaglia Casa & Construção) também prestigiaram o sorteio na sede da ACISC.

A ACISC agradece a todos os participantes e parabeniza os ganhadores, reafirmando seu compromisso em promover iniciativas que beneficiem a comunidade e impulsionem o desenvolvimento econômico da cidade.

Confira os cinco premiados no sorteio da ACISC:

Ganhadores dos 03 iPhones 15 de 128GB:

- Carla Fernandes da Conceição - MM Comercial Casa & Construção

- Semele Oliveira - Elle & Ella

- Paula Mayra Coutinho Ferreira - Patrimonium Menswear

Ganhadores das 02 Motos Yamaha Factor 125i 0 km:

- Iara Oliveira - Charanguinha

- Claudia Cristina Mariolo Saldanha - Supermercados Jaú Serve

