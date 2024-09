USP abre inscrições para o MBA em Ciências de Dados

O curso tem duração de um ano e é voltado para profissionais com formação universitária em ciência da computação, economia, administração, engenharia, estatística, sistemas de informação e áreas correlatas e que desejam se aprimorar em ciências de dados.

As aulas são oferecidas em formato online e o corpo docente conta com professores doutores com experiência internacional. Serão disponibilizadas 300 vagas de ampla concorrência e 20 vagas para egressos que queiram retomar o curso.

Mais informações sobre o MBA e o texto de divulgação completo estão disponíveis no site do CeMEAI

Está aberto o processo seletivo para a turma 2025 do MBA em Ciências de Dados do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) em parceria com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos.