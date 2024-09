UMADESC realiza congresso de jovens neste final de semana em São Carlos

UMADESC realiza congresso de jovens - Crédito: divulgação

A igreja Assembleia de Deus do Brás realizará no próximo final de semana um dos maiores eventos de jovens e adolescentes cristãos da região. A 52ª edição do Congresso da UMADESC (União das Mocidades e Adolescentes das Assembleias de Deus Ministério Madureira de São Carlos) acontecerá entre os dias 6 e 7 de setembro, a partir das 18h, na igreja sede, localizada na Rua 13 de Maio, número 1.434, Centro.

O evento é presidido pelos pastores presidentes Ismael Silva e Elaine Benício e tem o objetivo de realizar uma festividade marcante com adoração e renovação espiritual, visando transformação de vidas por meio da evangelização e pregação do Evangelho.

O congresso começa na sexta-feira (6), a partir das 19h, com ministração do pastor Ricardo Sousa. No dia seguinte, sábado (7), o congresso começa às 18h e terá a presença do pastor Thiago Assis. Os dois dias terão o Coral UMADESC se apresentando.

Durante a festividade terão intérpretes de libras, que possibilitarão a inclusão e participação da comunidade surda.

Além disso, o evento terá uma praça de alimentação, da qual parte da arrecadação será destinada à assistência social que apoia famílias carentes da cidade.

Ao portal São Carlos Agora o coordenador da UMADESC, Cristiano Torres Pinto, sublinhou que o Congresso acontece após os pré-congressos realizados nas congregações locais e espera para este ano uma grande celebração. “A presença de todos é aguardada para juntos celebrarem mais um ano de conquistas e fé”, afirmou.

Leia Também