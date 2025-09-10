(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Cidade

Um Dia na USP: Universidade abre suas portas para estudantes do ensino médio

No Campus de São Carlos, as atividades acontecerão nesta sexta-feira, dia 12. As inscrições estão abertas.

10 Set 2025 - 08h39Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Um Dia na USP: Universidade abre suas portas para estudantes do ensino médio -

Com o objetivo de aproximar estudantes de ensino médio do ambiente universitário, a Universidade de São Paulo promove a primeira edição do projeto Um Dia na USP.

O objetivo é que, durante o evento, os alunos pré-inscritos possam participar das diversas atividades organizadas pelas Unidades de Ensino e Institutos da USP, onde terão a possibilidade de conhecer de perto a sua infraestrutura e poderão esclarecer dúvidas sobre as formas de ingresso, os cursos oferecidos, as grades de disciplinas, os conteúdos programáticos e as carreiras, de modo a fazer uma escolha bem-informada.

No Campus de São Carlos, as atividades acontecerão nesta sexta-feira, dia 12 de setembro, a partir das 9 horas. As inscrições - gratuitas - já estão abertas neste site, e as vagas são limitadas. Confira a programação conforme as áreas:

Engenharia - EESC

• O que é impressão 3D?
Como funciona a tecnologia que cria objetos físicos a partir de modelos digitais em camadas sucessivas.
14h às 15h30 - Local: Cetepe - Área 1

• O Futuro em 4 Patas e Grupo Semear
Venha conhecer robôs quadrúpedes e as atividades do grupo de solução em engenharia mecatrônica e aplicação na robótica
15h30 às 17h30 - Local: Laboratório de Robótica

• Mostra de cinema e debates
Mulheres na Ciência, Diversidade e Jovens Lideranças - Lugar de Mulher: os inexatos percursos femininos nas exatas (2023); Mensageiras da Amazônia (2022); (D)elas – mulheres pretas e o direito de ocupar (2022) e Deus não deixa (2023).
18h30 às 20h30 - Local: Centro Cultural

Arquitetura e Urbanismo - IAU 

 Visita ao IAU (conversa e apresentação do curso de Arquitetura e Urbanismo, seguida de visita aos espaços do Instituto) e Oficina de Desenho: confecção de cadernos de desenhos.
9h00 às 12h00 - Local: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

• Visita ao IAU (conversa e apresentação do curso de Arquitetura e Urbanismo, seguida de visita aos espaços do Instituto) e Oficina Patrimônio cultural (dobradura de papel).
14h00 às 17h00 - Local: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Física - IFSC

• Palestra Física Aplicada e demonstrações experimentais 
09h00 às 10h00  |  10h00 às 11h00  |  11h00 às 12h00  |  12h00 às 13h00  |  13h00 às 14h00  |  14h00 às 15h00  |  15h00 às 16h00  |  16h00 às 17h00
Local: Instituto de Física de São Carlos

Química - IQSC 
• Atividades no Instituto de Química de São Carlos
Introdução + Roda de conversa; Tour pelo IQSC + Pausa para descanso; Visita a laboratórios; Bate-papo sobre dúvidas e encerramento
09h00 às 12h00 - Local: Instituto de Química de São Carlos

Atividades em outros campi

Um Dia na USP é uma ação que compõe o Programa USP e as Profissões e reúne 40 unidades de ensino e pesquisa para recepção dos vestibulandos, 24 na capital e 16 no interior, com 11,4 mil vagas divididas em 103 atividades, como palestras e rodas de conversas.

Nos campi do interior e na USP Leste a programação acontecerá no dia 12; já no campus Butantã e no Quadrilátero da Saúde – Direito (SP), as atividades serão realizadas no sábado, dia 13,

“Mais do que conhecer cursos, trata-se de sentir de perto a vida acadêmica, de conversar com docentes e estudantes, visitar laboratórios, museus, bibliotecas e participar de atividades culturais e científicas”, destaca Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP.

Marli afirma que “a proposta é aproximar o futuro estudante da Universidade e mostrar que esse espaço também lhe pertence. É despertar vocações, abrir horizontes e transmitir confiança de que a universidade pública é um bem coletivo construído para todos”.

No campus Butantã, além das visitas, o público poderá conferir palestras sobre o vestibular com a equipe da Fuvest no auditório István Jancsó, do Complexo Brasiliana da USP, e o trabalho realizado pelos órgãos de cultura e extensão da PRCEU com uma programação cultural contínua ao longo do dia.

USP e as Profissões

O Programa USP e as Profissões é composto por diversos projetos, como a tradicional Feira de Profissões on-line, que em 2025 será realizada nos dias 1, 2 e 3 de outubro, as visitas monitoradas às unidades de ensino, pesquisa, institutos e órgãos da Universidade, que acontecem ao longo do ano, o projeto De Volta à Escola: Eu na USP, que leva estudantes para as escolas públicas que estudaram com o intuito de estimular os colegas secundaristas a ingressarem na USP, e a ação conjunta e concentrada Um Dia na USP, com visitas às unidades, atividades sobre a vida universitária, carreiras, rodas de conversa, ações culturais e palestras.

Serviço

Um dia na USP é uma iniciativa gratuita da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP que será realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2025 com o intuito de receber estudantes do terceiro ano do ensino médio e vestibulandos diretamente nas unidades de ensino e institutos especializados para auxiliar na escolha da carreira. O evento recebe inscrições on-line  no site https://uspprofissoes.usp.br/umdianausp. A inscrição é individual, e as vagas são limitadas.

Por Assessoria de Imprensa

Leia Também

Obras de duplicação da SP-318 chegam a 75% de execução
Cidade10h58 - 10 Set 2025

Obras de duplicação da SP-318 chegam a 75% de execução

Mega Bazar Solidário no Salesianos terá roupas a R$ 2
Cidade10h52 - 10 Set 2025

Mega Bazar Solidário no Salesianos terá roupas a R$ 2

Instituto de Línguas da UFSCar abre inscrições para cursos de Português para estrangeiros
Cidade23h11 - 09 Set 2025

Instituto de Línguas da UFSCar abre inscrições para cursos de Português para estrangeiros

Unimed entrega 100 kits de maternidade ao Fundo Social de Solidariedade
Cidade22h35 - 09 Set 2025

Unimed entrega 100 kits de maternidade ao Fundo Social de Solidariedade

Alunos de São Carlos, Ibaté e Itirapina integram primeira turma do intercâmbio "Prontos pro Mundo"
Edição 202619h37 - 09 Set 2025

Alunos de São Carlos, Ibaté e Itirapina integram primeira turma do intercâmbio "Prontos pro Mundo"

Últimas Notícias