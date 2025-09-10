Um Dia na USP: Universidade abre suas portas para estudantes do ensino médio

Com o objetivo de aproximar estudantes de ensino médio do ambiente universitário, a Universidade de São Paulo promove a primeira edição do projeto Um Dia na USP.

O objetivo é que, durante o evento, os alunos pré-inscritos possam participar das diversas atividades organizadas pelas Unidades de Ensino e Institutos da USP, onde terão a possibilidade de conhecer de perto a sua infraestrutura e poderão esclarecer dúvidas sobre as formas de ingresso, os cursos oferecidos, as grades de disciplinas, os conteúdos programáticos e as carreiras, de modo a fazer uma escolha bem-informada.

No Campus de São Carlos, as atividades acontecerão nesta sexta-feira, dia 12 de setembro, a partir das 9 horas. As inscrições - gratuitas - já estão abertas neste site, e as vagas são limitadas. Confira a programação conforme as áreas:

Engenharia - EESC

• O que é impressão 3D?

Como funciona a tecnologia que cria objetos físicos a partir de modelos digitais em camadas sucessivas.

14h às 15h30 - Local: Cetepe - Área 1

• O Futuro em 4 Patas e Grupo Semear

Venha conhecer robôs quadrúpedes e as atividades do grupo de solução em engenharia mecatrônica e aplicação na robótica

15h30 às 17h30 - Local: Laboratório de Robótica

• Mostra de cinema e debates

Mulheres na Ciência, Diversidade e Jovens Lideranças - Lugar de Mulher: os inexatos percursos femininos nas exatas (2023); Mensageiras da Amazônia (2022); (D)elas – mulheres pretas e o direito de ocupar (2022) e Deus não deixa (2023).

18h30 às 20h30 - Local: Centro Cultural

Arquitetura e Urbanismo - IAU

• Visita ao IAU (conversa e apresentação do curso de Arquitetura e Urbanismo, seguida de visita aos espaços do Instituto) e Oficina de Desenho: confecção de cadernos de desenhos.

9h00 às 12h00 - Local: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

• Visita ao IAU (conversa e apresentação do curso de Arquitetura e Urbanismo, seguida de visita aos espaços do Instituto) e Oficina Patrimônio cultural (dobradura de papel).

14h00 às 17h00 - Local: Instituto de Arquitetura e Urbanismo

Física - IFSC

• Palestra Física Aplicada e demonstrações experimentais

09h00 às 10h00 | 10h00 às 11h00 | 11h00 às 12h00 | 12h00 às 13h00 | 13h00 às 14h00 | 14h00 às 15h00 | 15h00 às 16h00 | 16h00 às 17h00

Local: Instituto de Física de São Carlos

Química - IQSC

• Atividades no Instituto de Química de São Carlos

Introdução + Roda de conversa; Tour pelo IQSC + Pausa para descanso; Visita a laboratórios; Bate-papo sobre dúvidas e encerramento

09h00 às 12h00 - Local: Instituto de Química de São Carlos

Atividades em outros campi

Um Dia na USP é uma ação que compõe o Programa USP e as Profissões e reúne 40 unidades de ensino e pesquisa para recepção dos vestibulandos, 24 na capital e 16 no interior, com 11,4 mil vagas divididas em 103 atividades, como palestras e rodas de conversas.

Nos campi do interior e na USP Leste a programação acontecerá no dia 12; já no campus Butantã e no Quadrilátero da Saúde – Direito (SP), as atividades serão realizadas no sábado, dia 13,

“Mais do que conhecer cursos, trata-se de sentir de perto a vida acadêmica, de conversar com docentes e estudantes, visitar laboratórios, museus, bibliotecas e participar de atividades culturais e científicas”, destaca Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP.

Marli afirma que “a proposta é aproximar o futuro estudante da Universidade e mostrar que esse espaço também lhe pertence. É despertar vocações, abrir horizontes e transmitir confiança de que a universidade pública é um bem coletivo construído para todos”.

No campus Butantã, além das visitas, o público poderá conferir palestras sobre o vestibular com a equipe da Fuvest no auditório István Jancsó, do Complexo Brasiliana da USP, e o trabalho realizado pelos órgãos de cultura e extensão da PRCEU com uma programação cultural contínua ao longo do dia.

USP e as Profissões

O Programa USP e as Profissões é composto por diversos projetos, como a tradicional Feira de Profissões on-line, que em 2025 será realizada nos dias 1, 2 e 3 de outubro, as visitas monitoradas às unidades de ensino, pesquisa, institutos e órgãos da Universidade, que acontecem ao longo do ano, o projeto De Volta à Escola: Eu na USP, que leva estudantes para as escolas públicas que estudaram com o intuito de estimular os colegas secundaristas a ingressarem na USP, e a ação conjunta e concentrada Um Dia na USP, com visitas às unidades, atividades sobre a vida universitária, carreiras, rodas de conversa, ações culturais e palestras.

Serviço

Um dia na USP é uma iniciativa gratuita da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP que será realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2025 com o intuito de receber estudantes do terceiro ano do ensino médio e vestibulandos diretamente nas unidades de ensino e institutos especializados para auxiliar na escolha da carreira. O evento recebe inscrições on-line no site https://uspprofissoes.usp.br/umdianausp. A inscrição é individual, e as vagas são limitadas. Por Assessoria de Imprensa

Leia Também