Buraco causa transtorno e danifica veículo na Rua Larga

Um buraco aberto após uma intervenção do SAAE, tem causado transtornos a quem trafega pela Rua Larga, no trecho entre as travessas 8 e 9, na Vila Prado. A situação já resultou em prejuízo para um motorista que teve o veículo danificado ao passar pelo local.

De acordo com o relato, um carro modelo Honda Fit acabou caindo no buraco e sofreu danos, evidenciando o risco enfrentado por condutores que utilizam a via, principalmente em períodos de pouca visibilidade.

O motorista cobra providências e pede que o reparo seja concluído o quanto antes, a fim de evitar novos prejuízos e garantir mais segurança para quem passa pelo trecho.

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