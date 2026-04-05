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domingo, 05 de abril de 2026
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Buraco causa transtorno e danifica veículo na Rua Larga

05 Abr 2026 - 07h51Por Jessica Carvalho R
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Buraco causa transtorno e danifica veículo na Rua Larga -

Um buraco aberto após uma intervenção do SAAE, tem causado transtornos a quem trafega pela Rua Larga, no trecho entre as travessas 8 e 9, na Vila Prado. A situação já resultou em prejuízo para um motorista que teve o veículo danificado ao passar pelo local.

De acordo com o relato, um carro modelo Honda Fit acabou caindo no buraco e sofreu danos, evidenciando o risco enfrentado por condutores que utilizam a via, principalmente em períodos de pouca visibilidade. 

O motorista cobra providências e pede que o reparo seja concluído o quanto antes, a fim de evitar novos prejuízos e garantir mais segurança para quem passa pelo trecho.

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