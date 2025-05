Últimos dias das inscrições dos Cursos Superiores do IFSP São Carlos

No próximo domingo, dia 01/06/2025 encerra o período de inscrições para os Cursos Superiores do campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O campus oferta 80 vagas, sendo 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com duração de 3 anos e 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG), com duração de 2 anos e meio. Os cursos ocorrem no período noturno, são presenciais e totalmente gratuitos

Para participar o candidato deve pagar uma taxa de R$ 30,00 (lembrando que o curso é totalmente gratuito e ter realizado o ENEM pelo menos 1 vez entre os anos de 2009 e 2016 com a seguinte condição: não podem ter sido eliminados em alguma das provas ou obtido nota zero na redação. As inscrições devem ser realizadas no site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.

Os dois cursos oferecidos pelo campus São Carlos, possui grande empregabilidade. O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais tem como enfoque formar profissionais que atuarão nos processos de gestão das empresas, principalmente das micro e pequenas. A formação oferecida é abrangente, abordando temas como Recursos Humanos, Marketing, Produção e Operações e Finanças, dentre outros. Por ser um curso superior, além de preparar o aluno para atuar no mercado de trabalho corporativo, permite acesso à carreira acadêmica, através do ingresso em programas de Mestrado e Doutorado.

Já o Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), tem como objetivo formar profissionais capazes de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. O profissional também será formado para avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados, além de reconhecer a importância do pensamento computacional na vida cotidiana e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e domínios diversos.O formado pelo curso será capaz de coordenar equipes de produção de softwares, inovar e empreender por meio de sistemas computacionais de informação, bem como vistoriar, realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação, tendo conhecimento dos aspectos éticos, legais e socioambientais de sua área de atuação.

Dúvidas devem ser enviadas para processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

