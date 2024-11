UFSCar realiza Vestibular para Migrantes Internacionais

Já estão abertas as vagas para o Vestibular para Migrantes Internacionais para ingresso nos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no ano de 2025, por meio das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Confira o edital aqui.

A Universidade está ofertando uma vaga extra em cada curso de graduação presencial, para pessoas em situação de refúgio, requerentes do status de refugiado no Brasil e/ou migrante com visto humanitário. São 66 cursos de graduação presenciais nos campi de São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino.

Para concorrer às vagas, as pessoas interessadas devem ter participado de uma das cinco últimas edições do Enem, ou seja, edições dos anos 2020, 2021, 2022, 2023 e/ou 2024; além disso devem se inscrever neste processo específico de seleção via ações afirmativas, no período de 11 a 29 de novembro de 2024, quando poderão escolher uma opção de curso. Todos os procedimentos para matrícula serão feitos integralmente em formato remoto.

As informações sobre a seleção de migrantes internacionais na UFSCar em 2025 podem ser acessadas na página específica do Vestibular.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ingresso@ufscar.br, com o assunto: "Ingresso Migrantes 2025" ou pelo Fale Conosco (selecione a opção de assunto: "SiSU/Vestibular/Ingresso/Lista de espera").

