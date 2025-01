UFSCar prorroga período para requerimento de matrícula de convocados no SiSU 2025

A UFSCar, através de sua Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), publicou edital prorrogando o prazo para requerimento de matrícula na primeira chamada do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UFSCar via SiSU 2025. Os candidatos cujo nome constam da lista de convocados publicada em 27 de janeiro tem agora até o dia 3 de fevereiro de 2025 para fazerem o requerimento de matrícula. A retificação do edital está disponível no Portal da UFSCar,

Além da prorrogação do prazo para o requerimento de matrícula, a data de publicação da Lista de Espera da UFSCar foi alterada. A lista será publicada no Portal do Ingresso no dia 17 de fevereiro (no edital anterior constava a data de 11/2).

Confira como ficou o cronograma da primeira chamada após a modificação no edital:

- 27/1 a 3/2/2025 (até às 23h59min) - Requerimento Virtual de Matrícula das pessoas convocadas na 1ª chamada (em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml)

- 26 a 31/1/2025 (até às 23h59min) - Declaração de interesse em participar da Lista de Espera do SiSU (Acessar o portal SiSU para manifestar interesse na Lista de Espera - para pessoas candidatas NÃO convocadas na 1ª chamada - https://acessounico.mec.gov.br/sisu)

- 17/2/2025 (a partir das 18h) - Lista de Espera da UFSCar - Com os nomes das pessoas candidatas que declararam interesse por vaga na UFSCar, por meio do SiSU

- 13/2/2025 (a partir das 18h) - Resultado das Comissões de Verificação Documental - 1ª chamada

- 17 e 18/2/2025 (até às 23h59min) - Revisão dos Resultados - 1ª chamada

- 6/3/2025 (a partir das 18h) - Resultado da revisão das verificações - 1ª chamada

- 17 a 21/3 - Confirmação obrigatória de matrícula para a 1ª chamada.

Para acessar o cronograma completo, com as datas das segunda e terceira chamadas, acesse https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/2025/sisu25_edital-retificado.pdf

A decisão pela prorrogação do período de requerimento de matrícula na UFSCar foi tomada a partir da publicação das modificações realizadas em 28/1 pelo Ministério da Educação (MEC) no Edital nº 35/2024 (normas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - SiSU - 2025) nas datas de matrícula da chamada regular informadas no site oficial do SiSU

Dúvidas podem ser enviadas para a Central de Atendimento do SiSU 2025 na UFSCar

Leia Também