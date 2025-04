Campanha Solidária "Juntos Somos Mais Fortes" termina neste sábado (5)

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Termina neste sábado a arrecadação da quinta edição da Campanha Solidária "Juntos Somos Mais Fortes". A iniciativa visa arrecadar alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal para beneficiar a população carente do município.

A campanha teve início no dia 24 de março, com a distribuição de caixas de coleta em diversos pontos da cidade, como condomínios residenciais, supermercados, empresas e estabelecimentos comerciais. A arrecadação se estenderá até o dia 5 de abril, data em que colaboradores estarão presencialmente nos principais supermercados e comércios da cidade para incentivar as doações.

Além das doações físicas, a campanha também aceita contribuições em dinheiro via PIX, no seguinte dado bancário:

PIX: 19428617000130

Benfeitoria Augusta e Respeitável Loja Simbólica Acácia de São Carlos

Todo o montante arrecadado será revertido na aquisição de cestas básicas, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, que serão distribuídos às entidades assistenciais do município.

Desde sua primeira edição, em 2020, a Campanha Solidária "Juntos Somos Mais Fortes" tem se destacado pela expressiva arrecadação de doações, somando um total de 50 toneladas de alimentos e produtos essenciais. Diversas entidades foram beneficiadas ao longo dos anos, incluindo o Asilo Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld, ONG Nave Sal da Terra, ONG Amigo de São Judas, S.O.Sopão, CEAC Filhos do Peregrino Fabiano de Cristo, Nosso Lar, Associação Espírita Luz e Caridade, Igreja São João Batista, Sociedade São Vicente de Paulo São Carlos, Oncovita e Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer.

Leia Também