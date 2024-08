UFSCar convida casais esperando o primeiro filho para atividades

No Brasil, o programa foi adaptado e está sendo usado desde 2019, com bons resultados para os casais - Crédito: Mon Petit Chou Photography

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está convidando, para participarem do programa Famílias Fortalecidas, casais que estejam esperando seu primeiro filho juntos (com data provável de parto no período entre final de dezembro de 2024 e início de abril de 2025) e que queiram fortalecer suas habilidades para manter uma relação boa entre o casal durante a criação do filho.

Nessa fase, a professora Elizabeth Joan Barham, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, explica que "os maiores desafios decorrem do aumento abrupto de tarefas para cuidar do bebê, dúvidas e diferenças de opinião sobre o que fazer para cuidar do bebê, a privação de sono e a dificuldade de dividir as tarefas de uma forma que ambos os pais acham justo".

Nesse contexto, o programa Famílias Fortalecidas ajuda os pais a desenvolverem a relação coparental (interações entre os pais para combinar como educar seu filho), junto a algumas informações sobre ser pai/mãe.

Durante os encontros do grupo presencial pré-natal na UFSCar, serão propostas atividades para o casal realizar, incluindo a exibição de filmes breves para mostrar situações que vão enfrentar, explicações sobre a comunicação do casal, entre outras.

Podem participar casais com 18 anos ou mais. Os encontros serão oferecidos presencialmente por membros da equipe do Laboratório de Psicologia Social (LAÇO), no Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), localizado na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, entre o dia 7 de outubro e o dia 9 de dezembro de 2024.

As vagas são gratuitas e limitadas. Interessados em participar e/ou obter mais informações a respeito do programa Famílias Fortalecidas podem entrar em contato com a professora Elizabeth Barham pelo WhatsApp (16) 99618-9889.

Sobre o Famílias Fortalecidas

O programa foi desenvolvido e avaliado nos Estados Unidos, com os primeiros resultados aparecendo a partir de 2008. Agora está sendo adaptado para uso em mais de 20 países. No Brasil, o programa foi adaptado e está sendo usado desde 2019, com bons resultados para os casais.

O programa Famílias Fortalecidas auxilia pais e mães a se prepararem para a chegada de seus filhos, contribuindo para diminuir os índices de depressão pós-parto, aumentar a satisfação conjugal, diminuir a ansiedade parental e fazer com que o relacionamento entre os parceiros seja mais forte e positivo.

Leia Também