Ufscar apresenta relatório parcial do SiSU 2024 no CoG

Informações parciais foram apresentadas na reunião do Conselho de Graduação -

Na última terça-feira (9/4), a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) apresentou os resultados parciais - após primeira e segunda chamadas - do ingresso em 2024 nos cursos de graduação oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU).



O Pró-Reitor de Graduação, Daniel Leiva, contextualizou as dificuldades na operacionalização do SiSU 2024 em todo sistema das universidades federais, decorrentes da nova Lei de Cotas. No caso da UFSCar, essas dificuldades resultaram na revogação da lista de pessoas convocadas para requerimento de matrícula em 2ª chamada ( leia aqui a nota sobre a revogação da lista ).



"A partir do esforço das equipes da Pró-Reitoria de Graduação, da Secretaria Geral de Informática, Procuradoria Federal e Reitoria, realizamos a auditoria do processo e a retificação da lista, resultando na nova convocação, o que colocou o processo em sua normalização. Essa situação que enfrentamos, que também ocorreu em outras universidades, disparou um processo de revisão completa do SiSU aqui na UFSCar e, para o próximo, vamos trabalhar em uma melhoria contínua, deixando-o mais robusto", disse Leiva.



Aumento na taxa de ocupação de vagas

O Pró-Reitor destacou também que, ainda de forma preliminar, é possível identificar avanços na taxa de ocupação das vagas dos cursos de graduação presenciais da UFSCar, que atingiu 85% após a finalização da 3ª chamada.



Na reunião do CoG, a responsável pela Coordenadoria de Ingresso de Graduação (CIG), Tainá Veloso Justo, apresentou os resultados referentes às primeira e segunda chamadas; estes dados já foram atualizados com a finalização da 3ª chamada.



Essa alta na taxa de ocupação pelo SiSU resultou em um número menor de vagas disponíveis no edital complementar de vagas restantes, ainda em andamento, com 294 vagas disponíveis em 2024, ante 554 vagas em 2023.



Ao final de todo o processo SiSU que se encerra em 23 de abril, serão elaborados indicadores consolidados para serem apresentados novamente à comunidade da UFSCar.

