UBS Vila São José ficará fechada por 10 dias após furto na unidade

SIGA O SCA NO

UBS da Vila São José -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através de nota divulgada via assessoria de imprensa na manhã desta terça-feira, 9, informa que devido ao furto de toda a fiação da UBS Vila São José, será necessário prorrogar o prazo de suspensão das atividades para o reestabelecimento do cabeamento da energia elétrica, telefonia e internet, bem como para fazer reparos necessários na estrutura do telhado que também foi danificado, os serviços ficarão suspensos por 10 dias.

Para a continuidade da assistência os atendimentos serão remanejados da seguinte forma:

- Odontologia: UBS Azulville;

- Médico generalista: UBS Vila Nery;

- Pediatra: USF Itamaraty;

- Para procedimentos de medicação e curativos: procurar UBS Vila Nery e USF Itamaraty;

- A entrega do leite do programa, será realizada em frente a UBS São José;

Os pacientes que precisam de medicação devem procurar as demais farmácias do município: UBS Vila Isabel (rua Vicente de Carvalho, 566), UBS Santa Felícia (rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, 430), UBS Redenção (rua Desembargador Júlio de Faria, 1.700) e UBS Cidade Aracy (rua Sebastião Lemos, 426) das 7h30 às 16h.

CAPS IJ - O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) não terá atendimento ao público nesta terça-feira, 9, em virtude da mudança de endereço. A partir de quarta-feira (10/04) todos os atendimentos serão realizados na Rua Nove de Julho, n° 1600, no centro.

Leia Também